Потерявшим свои дома крымчанам обещают оплатить годовую аренду жилья

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Власти Крыма обещают, что оплатят аренду жилья на один год жителям Бахчисарайского района, чьи дома были полностью разрушены паводком.

Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов на заседании Совета министров РК во вторник.

«Пять домов в Бахчисарайском районе утрачены полностью, восстановлению не подлежат. Договорились, что я помогу снять пять домовладений или квартир, на год все это оплатим и за это время ищем возможности для расселения. Ни один человек без поддержки остаться не должен», – сказал Аксенов.

В результате сильных ливней 4 июля в нескольких населенных пунктах Бахчисарайского и Красногвардейского районов оказались подтопленными придомовые территории, подвальные помещения многоквартирных домов, а также психоневрологический интернат в селе Соколиное. Одну женщину унесло селевым потоком, она погибла. Всего оказались подтопленными более 120 домов. Из подтопленных ливнями домов эвакуированы 164 человека, в том числе 31 ребенок.

Сотрудники МЧС откачивают воду, расчищают русла реки от деревьев и грунта для восстановления естественного течения реки Бельбек. На помощь крымчанам также прибыли сотрудники Донского спасательного центра.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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