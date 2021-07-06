Полиция Севастополя просит помочь с информацией о трупе в ящике

Управление МВД России по Севастополю просит обратиться всех, кто располагает какой-либо информацией о личности неустановленного мужчины, труп которого был обнаружен 13 октября 2020 г. в районе Максимовой дачи.

Приметы: возраст 25–40 лет, рост около 180 см, размер ноги 43–44, славянской внешности, худощавого телосложения.

Как сообщалось, ящик с трупом неизвестного мужчины обнаружил 54-летний местный житель. Тело в ящике к моменту обнаружения уже подверглось гнилостным изменениям и было частично скелетировано.

Правоохранители изъяли с места происшествия две бутылки из-под водки, а также одежду, полимерную пленку, нож, пододеяльник, две простыни, провод и два пакета с прозрачной липкой лентой.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о личности неустановленного мужчины, просят сообщить по тел. (8692) 59-44-35, в дежурную часть УМВД России по г. Севастополю по тел. 8 (8692) 54-64-64 или 102.

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