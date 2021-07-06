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Власть

Пиарщики Развожаева снова все напутали про Севастополь

Пиарщики Развожаева снова все напутали про Севастополь

фото © ruinformer.com

Привезенные губернатором из Красноярска специалисты в очередной раз насмешили горожан.

Плакатная кампания в Севастополе под патронатом правительства города насмешила людей. В этот раз Пиарщики, которых губернатор Михаил Развожаев привез из Красноярска, перепутали имя писателя.

«Расскажите пиарщикам из Красноярска, что писателя звали Владислав Крапивин, пожалуйста», - написали авторы телеграмм-канала «Планерка Крым», комментируя надпись на плакате, размещенном на территории города за авторством 34-летней Анны: «Мой Севастополь и его древний Херсонес - это город, о котором писал Вячеслав Крапивин».

Ранее клипмейкеры губернатора выпустили видеоролик, что движение по многострадальному и названному ими «Камышенским» шоссе запущено с поправкой на продолжение реконструкции.

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