Власть
Пиарщики Развожаева снова все напутали про Севастополь
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Привезенные губернатором из Красноярска специалисты в очередной раз насмешили горожан.
Плакатная кампания в Севастополе под патронатом правительства города насмешила людей. В этот раз Пиарщики, которых губернатор Михаил Развожаев привез из Красноярска, перепутали имя писателя.
«Расскажите пиарщикам из Красноярска, что писателя звали Владислав Крапивин, пожалуйста», - написали авторы телеграмм-канала «Планерка Крым», комментируя надпись на плакате, размещенном на территории города за авторством 34-летней Анны: «Мой Севастополь и его древний Херсонес - это город, о котором писал Вячеслав Крапивин».
Ранее клипмейкеры губернатора выпустили видеоролик, что движение по многострадальному и названному ими «Камышенским» шоссе запущено с поправкой на продолжение реконструкции.
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