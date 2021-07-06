Потоп в Крыму
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Названы причины природных катаклизмов в Крыму
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Погодные катаклизмы все чаще происходят на Крымском полуострове. Зимой республику нещадно заметало небывалым количеством снега. Летом природа и вовсе решила устроить на полуострове потоп.
Почему так происходит, рассказали эксперты по климату и гидрологии.
Не стоит забывать, что в прошлом году Крым страдал еще от одного бедствия — засухи, отметил доцент Агротехнологической академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, климатолог Владимир Рябов.
По словам ученого, к природным катаклизмам приводит целый комплекс причин, но среди них все сильнее влияние климатического кризиса.
«Изменение климата проявляется не только в том, что растет глобальная температура воздуха, но и в экстремальных природных явлениях», — отметил Рябов.
Профессор пояснил, что вследствие роста температур увеличивается неустойчивость атмосферы, а это, в свою очередь, влечет за собой все более интенсивные природные явления.
К тому же Крым и так имеет свою специфику: идущие из района Средиземноморья циклоны, попадая под влияние Черного моря и горной системы полуострова, становятся довольно непредсказуемыми.
По мнению Владимира Рябова, потепление и экстремальные погодные явления будут только набирать силу. Снегопады и ливни станут сильнее, а ветра мощнее.
Вместе с тем по словам инженера-гидрогеолога, профессора Российской академии наук Юрия Медовара, природные аномалии — вовсе не аномалии, а естественные процессы, просто имеющие, как и все в этом мире, свою цикличность.
«Есть вековые колебания, годовые колебания. Бывает серия многоводных лет, а бывают засухи. В этом нет ничего страшного. Это природа», — отметил Юрий Медовар.
В феврале 2021 года сильный снег и ветер до 15-25 метров в секунду, а также гололед в Крыму наблюдались практически в течение недели. Только в Симферополе в ночь с 12 на 13 февраля выпало 40% месячной нормы осадков в виде снега.
17 июня на Крым обрушились ливни. Особенно пострадали Керчь и Ялта, а 4 июля в эпицентре потопа оказался Бахчисарайский район. За один день в районе выпала трехмесячная норма осадков — более 113 мм.
В тексте использованы материалы: Форпост
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