Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Вода в Бахчисарайском районе не пригодна для питья ● Потерявшим свои дома крымчанам обещают оплатить годовую аренду жилья ● Названы причины природных катаклизмов в Крыму ● В Евпатории ливень подтопил улицы Старого города ● Еще 10 пляжей открыли для купания в Ялте
Наземный пешеходный переход оборудуют в Ялте на месте подтопленной подземки
Наземный пешеходный переход оборудуют в центре Ялты из-за невозможности пользоваться подземным туннелем после потопа.
Об этом журналистам сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Поскольку подтопило переходы и здесь, в центральной части, людям приходится переходить через дорогу, в течение нескольких дней будет обустроен (наземный) пешеходный переход у площади Советской», – сообщила Павленко.
Сильные ливни обрушились на восток Крыма и Ялту 17-18 июня, выпало две-три месячные нормы осадков. Ущерб от стихийного бедствия в Ялте оценили в 7 млрд рублей. Потоками воды затопило дома, подземные переходы, магазины.
Более 50 человек получили травмы, один – погиб, одна женщина пропала без вести.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Потерявшим свои дома крымчанам обещают оплатить годовую аренду жилья. Власти Крыма обещают, что оплатят аренду жилья на один год жителям Бахчисарайского района, чьи дома были полностью разрушены паводком.
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Вода в Бахчисарайском районе не пригодна для питья
Водопроводную воду в Бахчисарайском районе, где в минувшие выходные произошло подтопление жилых домов, нельзя пить и использовать для приготовления пищи.
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