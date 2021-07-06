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Потоп в Крыму

Наземный пешеходный переход оборудуют в Ялте на месте подтопленной подземки

21:04 вторник, 6 июля 2021
Ялта

Наземный пешеходный переход оборудуют в центре Ялты из-за невозможности пользоваться подземным туннелем после потопа.

Об этом журналистам сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Поскольку подтопило переходы и здесь, в центральной части, людям приходится переходить через дорогу, в течение нескольких дней будет обустроен (наземный) пешеходный переход у площади Советской», – сообщила Павленко.

Сильные ливни обрушились на восток Крыма и Ялту 17-18 июня, выпало две-три месячные нормы осадков. Ущерб от стихийного бедствия в Ялте оценили в 7 млрд рублей. Потоками воды затопило дома, подземные переходы, магазины.

Более 50 человек получили травмы, один – погиб, одна женщина пропала без вести.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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