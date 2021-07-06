Наземный пешеходный переход оборудуют в Ялте на месте подтопленной подземки

Наземный пешеходный переход оборудуют в центре Ялты из-за невозможности пользоваться подземным туннелем после потопа.

Об этом журналистам сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Поскольку подтопило переходы и здесь, в центральной части, людям приходится переходить через дорогу, в течение нескольких дней будет обустроен (наземный) пешеходный переход у площади Советской», – сообщила Павленко.

Сильные ливни обрушились на восток Крыма и Ялту 17-18 июня, выпало две-три месячные нормы осадков. Ущерб от стихийного бедствия в Ялте оценили в 7 млрд рублей. Потоками воды затопило дома, подземные переходы, магазины.

Более 50 человек получили травмы, один – погиб, одна женщина пропала без вести.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Потерявшим свои дома крымчанам обещают оплатить годовую аренду жилья. Власти Крыма обещают, что оплатят аренду жилья на один год жителям Бахчисарайского района, чьи дома были полностью разрушены паводком.

В Евпатории ливень подтопил улицы Старого города. Сегодня в Евпатории с утра не прекращался ливень.

Свыше ста самостроев снесут в Симферополе. В Симферополе снесут 114 незаконных строительных объектов.

Чернореченское водохранилище за сутки получило 2,5 млн кубов воды. За сутки вследствие обильных осадков Чернореченское водохранилище наполнилось более чем на два миллиона кубометров воды.