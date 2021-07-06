Происшествия
Крымчанина признали виновным в убийстве невестки
Житель Сакского района признан виновным в убийстве женщины из ружья для подводной охоты.
В республиканской прокуратуре напомнили, что инцидент произошел в августе прошлого года из-за конфликта между родственниками.
«В августе прошлого между подсудимым и супругой его сына произошел конфликт. Находясь в одном из домов кооператива «Береговой», мужчина вооружился найденным там же ружьем для подводной охоты. Из него он и выстрелил в спину женщине, затем нанес рукоятью оружия несколько ударов по голове, после чего задушил невестку», — рассказали в пресс-службе.
Присяжные единогласно признали мужчину виновным в преступлении.Ранее сообщалось, что в Симферополе девушка выглянула из окна общежития и словила шальную пулю.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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