Конька весом 200 кг установили на дне моря в Крыму

Крымские дайверы установили на дне Двуякорной бухты в феодосийском поселке Орджоникидзе фигуру морского конька из арматуры и бетона.

Конек весит более 200 кг, сообщил один из участников акции, феодосийский дайвер Илья Чачуа.

«Вообще кони любят море, - шутит дайвер, - Эту фигуру мы хотели давно установить – еще в конце пришлого сезона, но все погоды не было. Он уже почти превратился в сухопутного коня. И вот, наконец, нам это удалось: конек поселился на дне Двуякорной бухты, но конкретно это место называется Лаваш - на картах эта маленькая бухта не отмечена. Расстояние от берега 100-120 метров. Глубина - 6 метров».

Идея принадлежит феодосийскому подводному фотографу Владу Дьяченко, который самостоятельно изготовил этот арт-объект, а еще раньше - ряд других, которые тоже были установлены на черноморском дне. В частности в акватории Феодосийского залива ранее появилась большая антуражная рыба, сваренная из подводных находок – монет, часов, украшений и так далее.

«Каждому, кто будет погружаться в этом месте, мы предлагаем класть на бетонное основание конька по одному камню – так, чтобы в конце концов бетонное основание фигуры скрылось под грудой камней и конек окончательно вписался в подводный пейзаж», - говорят дайверы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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