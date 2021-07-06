Катера в Севастополе стали ходить без расписания

С сайта Севастопольского морского порта исчезло расписание движения катеров, а они сами стали ходить без расписания.

Это вызвало неудовольствие и вопросы севастопольцев, которые привыкли опираться на расписание, которого ранее придерживался этот вид общественного транспорта Севастополя.

В таком спонтанном режиме придется жить еще неопределенное время. Как сообщили в морпорте, идет передача катеров из ГУП «Севэлектротранс им. А.С. Круподерова», расписание меняется каждый день, и предоставить постоянное пока невозможно.

Напомним: решение о передаче морских пассажирских перевозок из ведения ГУП «Севастопольский морской порт» в ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» региональное правительство приняло в апреле 2020 года, чтобы создать на базе ГУП единого мультимодального транспортного оператора. После передачи был зафиксирован резкий – в несколько раз! - рост доходности катеров.

Также ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» выступает заказчиком пяти новых судов для Севастополя. Поставка трех из них планируется уже в этом году.

В тексте использованы материалы: Форпост

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