Власть
Катера в Севастополе стали ходить без расписания
С сайта Севастопольского морского порта исчезло расписание движения катеров, а они сами стали ходить без расписания.
Это вызвало неудовольствие и вопросы севастопольцев, которые привыкли опираться на расписание, которого ранее придерживался этот вид общественного транспорта Севастополя.
В таком спонтанном режиме придется жить еще неопределенное время. Как сообщили в морпорте, идет передача катеров из ГУП «Севэлектротранс им. А.С. Круподерова», расписание меняется каждый день, и предоставить постоянное пока невозможно.
Напомним: решение о передаче морских пассажирских перевозок из ведения ГУП «Севастопольский морской порт» в ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» региональное правительство приняло в апреле 2020 года, чтобы создать на базе ГУП единого мультимодального транспортного оператора. После передачи был зафиксирован резкий – в несколько раз! - рост доходности катеров.
Также ГУП «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» выступает заказчиком пяти новых судов для Севастополя. Поставка трех из них планируется уже в этом году.
В тексте использованы материалы: Форпост
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