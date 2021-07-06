Бизнес
Из Никарагуа в Крым будут поставлять ром и сигары
фото © Новости Крыма
Крым и Никарагуа подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.
Соглашение в том числе открыло возможность для поставок рома, мяса, кофе, фруктов, сигар и другой продукции, сообщила вице-премьер – министр финансов Ирина Кивико в ходе визита делегации Республики Крым в Манагуа.
«Соглашение направлено на расширение и укрепление сотрудничества Крыма и Никарагуа в торгово-экономической сфере. Важно содействовать экономической деятельности, установлению прямых связей между коммерческими организациями, оказывать поддержку бизнесу в развитии сотрудничества и создании совместных предприятий, обмениваться информацией по таким вопросам, как потребности в сырье, компонентах, готовой продукции и возможности поставки соответствующих материальных ресурсов», – отметила Кивико.
Подписанное соглашение, по ее словам, открывает возможность для взаимовыгодных поставок продукции, развития туризма. Речь идет о поставках рома, мяса, кофе, фруктов, сигар, какао, сахара, рыбы, моллюсков и ракообразных, пшеницы, металлургической продукции.
«Со стороны Никарагуа мы заинтересованы в том, чтобы привезти в Крым кофе, который нам очень нравится, а также свежие фрукты и некоторые другие продукты, которые, мы надеемся, они нам могут предложить», – подчеркнула вице-премьер.
Советник президента Республики Никарагуа по инвестициям со своей стороны добавил, что соглашение будет способствовать участию коммерческих структур в выставках, ярмарках и других мероприятиях, проводимых сторонами в различных сферах торгово-экономического сотрудничества. Также предусмотрено проведение конференций, презентаций, круглых столов, обмен делегациями и экспертами, а также техническое сотрудничество.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму в четвертый раз за полтора месяца подорожает бензин. На крымских заправках снова подняли стоимость автомобильного топлива – в четвертый раз за полтора месяца.
Фирма в Севастополе незаконно пользовалась недрами для производства бетона. Приставы приостановили работу промышленной площадки в Севастополе.
В Ялте взвинтили цены на такси. В Ялте взлетели цены на такси.
Бизнесменам в Крыму не компенсируют утерянный при наводнении товар. Предприниматели Ялты, Керчи и других пострадавших от наводнения регионов не смогут получить компенсацию за утерянный в результате потопов товар.
В Ялте тонут дома: уровень воды в реках снова поднялся
В Ялте зафиксированы новые подтопления частных и многоквартирных домов, существует угроза повторных затоплений еще восьми зданий.
Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной
За 5 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 334 случая новой коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Ливни в Крыму: под Бахчисараем реки вышли из берегов и сошел сель
Из-за сильных ливней реки Бельбек и Коккозка вышли из берегов в Бахчисарайском районе Крыма, возникла угроза подтопления жилых домов в нескольких селах. Также в районе села Соколиное сошел селевой поток.
4 июля
Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса
В реанимации перинатального центра столицы Крыма умерла девочка, родившаяся на 24-й неделе. На следующий день ее мать, 26-летняя Елизавета Бугай, скончалась в ковидном госпитале крымской столицы.