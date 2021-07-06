Из Никарагуа в Крым будут поставлять ром и сигары

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Крым и Никарагуа подписали соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве.

Соглашение в том числе открыло возможность для поставок рома, мяса, кофе, фруктов, сигар и другой продукции, сообщила вице-премьер – министр финансов Ирина Кивико в ходе визита делегации Республики Крым в Манагуа.

«Соглашение направлено на расширение и укрепление сотрудничества Крыма и Никарагуа в торгово-экономической сфере. Важно содействовать экономической деятельности, установлению прямых связей между коммерческими организациями, оказывать поддержку бизнесу в развитии сотрудничества и создании совместных предприятий, обмениваться информацией по таким вопросам, как потребности в сырье, компонентах, готовой продукции и возможности поставки соответствующих материальных ресурсов», – отметила Кивико.

Подписанное соглашение, по ее словам, открывает возможность для взаимовыгодных поставок продукции, развития туризма. Речь идет о поставках рома, мяса, кофе, фруктов, сигар, какао, сахара, рыбы, моллюсков и ракообразных, пшеницы, металлургической продукции.

«Со стороны Никарагуа мы заинтересованы в том, чтобы привезти в Крым кофе, который нам очень нравится, а также свежие фрукты и некоторые другие продукты, которые, мы надеемся, они нам могут предложить», – подчеркнула вице-премьер.

Советник президента Республики Никарагуа по инвестициям со своей стороны добавил, что соглашение будет способствовать участию коммерческих структур в выставках, ярмарках и других мероприятиях, проводимых сторонами в различных сферах торгово-экономического сотрудничества. Также предусмотрено проведение конференций, презентаций, круглых столов, обмен делегациями и экспертами, а также техническое сотрудничество.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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