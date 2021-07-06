Инженера из Джанкоя обвиняют в смерти ребенка

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении инженера по строительному контролю казенного учреждения «Учетный центр и централизованное обслуживание учреждений Джанкой» по обвинению в халатности, повлекшей по неосторожности смерть ребенка (часть 2 статьи 293 УК РФ).

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Инженером, ответственным за контроль данного объекта, осуществлена приемка выполненных работ. В то же время должностное лицо знал, что установленные ворота не были надлежащим образом зафиксированы, не имели документов, подтверждающих безопасность для здоровья детей (сертификата качества, декларации соответствия, технического паспорта) и не прошли добровольной сертификации для использования в качестве спортивного инвентаря», – сообщила Постнова.

В результате этого незакрепленные металлические ворота 18 июля упали на 11-летнего мальчика. Ребенок получил черепно-мозговую травму и скончался на месте. Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ.

По словам старшего помощника прокурора Крыма Дарьи Бирюк, после инцидента Джанкойская межрайонная прокуратура республики начала проверку исполнения законодательства при содержании детских игровых площадок.

«Как показала проверка, в августе 2018 года управлением по вопросам жилищно-коммунального и жилищного хозяйства, благоустройства, экологии, транспорта, капитального строительства администрации Джанкоя заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству дворовой территории по улице Нестерова в Джанкое. В рамках исполнения контракта подрядчиком были установлены металлические ворота для игры в футбол», – сообщила Бирюк.

По данным прокуратуры, инженер являлся членом комиссии по приемке выполненных работ по муниципальному контракту и знал, что установленные ворота не были зафиксированы и не имели документов, подтверждающих их безопасность для здоровья детей. При этом он допустил их принятие в эксплуатацию.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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