Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +24
море +22

Потоп в Крыму

Еще 10 пляжей открыли для купания в Ялте

16:43 вторник, 6 июля 2021
Ялта
Еще 10 пляжей открыли для купания в Ялте

фото © gidcrima.ru

Купаться разрешили еще на десяти пляжах в Ялте.

Об этом журналистам сообщила глава администрации города Янина Павленко.

«Мы дополнительно сегодня открыли еще 10 пляжей, для купания у нас остаются (закрытыми) центральная часть города – от Приморского пляжа до Гурзуфа», – сказала Павленко.

Мэр уточнила, что погодные условия налаживаются, поэтому открыть оставшиеся пляжи для купания можно будет в самое ближайшее время.

Пляжи в Ялте закрыли 19 июня после потопа, когда потоками воды в море снесло грязь и мусор. 22 пляжа вновь открыли для купания на территории Большой Ялты от Фороса до Алупки 2 июля.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Туристы массово отменяют брони из-за усиления антиковидных мер в Севастополе. Туристы массово отказываются от своих броней в гостиницах Севастополя. Отельеры считают, причиной стало ужесточение антиковидных мер. Между тем эпидемическая ситуация ухудшается.

Власти сообщили о значительном уменьшении числа туристов в Ялте. Количество туристов в центре Ялты значительно уменьшилось после стихийного бедствия.

Отели Крыма не спешат снижать цены после открытия Турции. Отмену броней в отелях Крыма вызвало не открытие иностранных курортов, а изменение правил заселения по сертификату о вакцинации или предъявления отрицательного ПЦР-теста.

С начала года Крым посетило почти 3,3 млн туристов. За первые 6 месяцев 2021 года Республика Крым приняла 3 миллиона 289 тысяч туристов.

Потоп в Крыму
Еще 10 пляжей открыли для купания в Ялте

Еще 10 пляжей открыли для купания в Ялте

Купаться разрешили еще на десяти пляжах в Ялте.

Сюжет
Потоп в Крыму

Потоп в Крыму

Сильнейшие дожди затопили города Крыма

Власть
Пиарщики Развожаева снова все напутали про Севастополь

Пиарщики Развожаева снова все напутали про Севастополь

Привезенные губернатором из Красноярска специалисты в очередной раз насмешили горожан.

Происшествия
Туристам из Белоруссии вернули разбитый автомобиль, смытый крымской рекой

Туристам из Белоруссии вернули разбитый автомобиль, смытый крымской рекой фото

Крымские спасатели извлекли из реки Коккозка в Бахчисарайском районе унесенный потоком автомобиль туристов из Белоруссии.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации