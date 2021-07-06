Потоп в Крыму
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Еще 10 пляжей открыли для купания в Ялте
фото © gidcrima.ru
Купаться разрешили еще на десяти пляжах в Ялте.
Об этом журналистам сообщила глава администрации города Янина Павленко.
«Мы дополнительно сегодня открыли еще 10 пляжей, для купания у нас остаются (закрытыми) центральная часть города – от Приморского пляжа до Гурзуфа», – сказала Павленко.
Мэр уточнила, что погодные условия налаживаются, поэтому открыть оставшиеся пляжи для купания можно будет в самое ближайшее время.
Пляжи в Ялте закрыли 19 июня после потопа, когда потоками воды в море снесло грязь и мусор. 22 пляжа вновь открыли для купания на территории Большой Ялты от Фороса до Алупки 2 июля.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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