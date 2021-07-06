Что будет со взносами на капремонт в Крыму

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Крымчанам не следует опасаться двукратного и более увеличения взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.

Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым выразил директор АНО «ЖКХ – Контроль» в Крыму Анатолий Петров.

Ранее в Минстрое заявили, что предлагают разрешить изменять цену контракта по капитальному ремонту до 25% при условии обязательного подтверждения необходимости корректировок экспертизой.

Глава АНО «ЖКХ – Контроль» напомнил, что размер взноса на капремонт в Крыму в этом году увеличился впервые с 2016 года. С 1 января он стал составлять 6,5 рублей за квадратный метр, против 6,06 рублей. Кроме того, согласно действующему законодательству, повышение стоимости коммунальных тарифов для населения не может превышать инфляцию.

«В Крыму программа капитального ремонта многоквартирных домов действует с 2016 года. Изначально расходы на проведения работ должны были в полном объеме возлагаться на собственников жилья, но власти республики приняли решение и взяли около 50% расходов на бюджетное финансирование», - сказал Петров и добавил, что власти настроены и впредь финансировать капремонт жилого фонда.

Также, по мнению собеседника, проект постановления, который сейчас обсуждается в правительстве России, еще должен быть доработан, а после – принят депутатами Госдумы. Поэтому говорить о резком и кратном увеличении размеров взносов преждевременно, подчеркнул Петров.

Эксперт также обратил внимание на тот факт, что расчет стоимости капитального ремонта производится по специальной методике.

«В этом документе сказано, что размер взноса должен привязываться к доходам населения. И эту методику никто не отменял», - продолжил он. Собеседник также отметил, что стоимость строительных материалов действительно выросла в несколько раз с начала года. Это является причиной определенных неудобств для подрядчиков, ранее заключивших контракты. И, по всей вероятности, именно этот факт является главным в необходимости увеличения сметной стоимости работ на 25%, которую обсуждает Минстрой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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