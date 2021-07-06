Чернореченское водохранилище за сутки получило 2,5 млн кубов воды

За сутки вследствие обильных осадков Чернореченское водохранилище наполнилось более чем на два миллиона кубометров воды.

Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил замгубернатора Николай Жигулин.

«За прошедшие сутки прибавилось на 2,5 млн «кубов» Чернореченское водохранилище. Я думаю, что приток еще <…> будет сохраняться, потому что массив водой напитан – отдает. Наверное, еще двое – трое суток будет приход (воды)», – сказал Жигулин.

По его словам, сейчас в Чернореченском водохранилище 50 млн 435 тысяч «кубов».

Напомним, во время прошлых дождей, прошедших с 17 по 19 июня, в Чернореченское водохранилище за три дня поступило 14,5 миллионов кубометров воды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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