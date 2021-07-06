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Водный кризис

Чернореченское водохранилище за сутки получило 2,5 млн кубов воды

За сутки вследствие обильных осадков Чернореченское водохранилище наполнилось более чем на два миллиона кубометров воды.

Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил замгубернатора Николай Жигулин.

«За прошедшие сутки прибавилось на 2,5 млн «кубов» Чернореченское водохранилище. Я думаю, что приток еще <…> будет сохраняться, потому что массив водой напитан – отдает. Наверное, еще двое – трое суток будет приход (воды)», – сказал Жигулин.

По его словам, сейчас в Чернореченском водохранилище 50 млн 435 тысяч «кубов».

Напомним, во время прошлых дождей, прошедших с 17 по 19 июня, в Чернореченское водохранилище за три дня поступило 14,5 миллионов кубометров воды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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