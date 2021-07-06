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Коронавирус в Крыму

COVID в Севастополе: по-прежнему все плохо

COVID в Севастополе: по-прежнему все плохо

фото © Новости Крыма

В Севастополе за минувшие сутки подтвержден 118 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

«115 человек выписаны с выздоровлением, трое пациентов скончались. Всего в городе с начала пандемии выявлено 17 329 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 15 088 человек выздоровели, 759 пациентов умерли», - говорится в сообщении.

Напомним, рекордное количество заразившихся коронавирусной инфекцией за весь период пандемии было зафиксировано пятого июля. Тогда суточный показатель зараженных в Севастополе составил 121.

За прошедшие сутки на территории республики подтверждено 334 новых случая заболевания COVID-19. По данным регионального Минздрава, за этот период скончались восемь пациентов, 148 человек выздоровели.

С начала пандемии общее количество заболевших коронавирусом в Крыму достигло 50 313 человек. 44 248 выздоровели, 1552 умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса. В реанимации перинатального центра столицы Крыма умерла девочка, родившаяся на 24-й неделе. На следующий день ее мать, 26-летняя Елизавета Бугай, скончалась в ковидном госпитале крымской столицы.

Очередной антирекорд по новым случаям COVID-19 зафиксирован в Севастополе. Очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса зафиксирован в Севастополе.

В Феодосии - резкое увеличение количества заболевших ковидом. По данным территориального отдела Роспотребнадзора, в Феодосийском округе за неделю с 23-го по 30 июня было выявлено 104 новых случая заболевания COVID-19. Это на 44 случая больше, чем за предыдущую неделю.

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 4 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.

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