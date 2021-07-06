Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Ситуация с коронавирусом в Крыму остается напряженной ● Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса ● Муфтий Крыма призвал единоверцев вакцинироваться ● Очередной антирекорд по новым случаям COVID-19 зафиксирован в Севастополе ● В Феодосии - резкое увеличение количества заболевших ковидом
COVID в Севастополе: по-прежнему все плохо
фото © Новости Крыма
В Севастополе за минувшие сутки подтвержден 118 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
«115 человек выписаны с выздоровлением, трое пациентов скончались. Всего в городе с начала пандемии выявлено 17 329 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 15 088 человек выздоровели, 759 пациентов умерли», - говорится в сообщении.
Напомним, рекордное количество заразившихся коронавирусной инфекцией за весь период пандемии было зафиксировано пятого июля. Тогда суточный показатель зараженных в Севастополе составил 121.
За прошедшие сутки на территории республики подтверждено 334 новых случая заболевания COVID-19. По данным регионального Минздрава, за этот период скончались восемь пациентов, 148 человек выздоровели.
С начала пандемии общее количество заболевших коронавирусом в Крыму достигло 50 313 человек. 44 248 выздоровели, 1552 умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса. В реанимации перинатального центра столицы Крыма умерла девочка, родившаяся на 24-й неделе. На следующий день ее мать, 26-летняя Елизавета Бугай, скончалась в ковидном госпитале крымской столицы.
Очередной антирекорд по новым случаям COVID-19 зафиксирован в Севастополе. Очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса зафиксирован в Севастополе.
В Феодосии - резкое увеличение количества заболевших ковидом. По данным территориального отдела Роспотребнадзора, в Феодосийском округе за неделю с 23-го по 30 июня было выявлено 104 новых случая заболевания COVID-19. Это на 44 случая больше, чем за предыдущую неделю.
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 4 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.
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