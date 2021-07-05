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Вплоть до пожизненного: крымчанина будут судить за убийство дочери
фото © Новости Крыма
В Крыму закончили расследование уголовного дела в отношении жителя Бахчисарая, который обвиняется в убийстве своей полуторагодовалой дочери.
Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
Трагедия произошла 2 января этого года. 24-летний отец, который, как установило следствие, регулярно злоупотреблял алкоголем и избивал жену и детей, в тот вечер также наказывал маленькую дочку. Сначала он поставил девочку в угол, чтобы не плакала, но потом задушил.
Сообщение о том, что «в одном из домов Бахчисарая обнаружено тело девочки» поступило в полицию 3 января.
«Отец девочки, пытаясь ввести правоохранительные органы в заблуждение, изначально выдвигал ряд версий смерти ребенка и обстоятельств, ему предшествующих», - отметили в пресс-службе ведомства.
Прибывшая на место следственная группа поначалу не обнаружила признаков насильственной смерти на теле ребенка. Позже это показала медицинская экспертиза, подтвердив, что девочку задушили. А следователям в ходе работы удалось добиться от отца явки с повинной.
«При допросе он полностью подтвердил обстоятельства совершенного им преступления. По ходатайству следователя судом он был заключен под стражу, где содержится по настоящее время», - сообщили в ведомстве.
После завершения расследования материалы дела были направлены в прокуратуру. Как сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк, обвинительное заключение в ведомстве утвердили и направили в Верховный суд Республики Крым.
«За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы», - отметили в ведомстве.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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