Вплоть до пожизненного: крымчанина будут судить за убийство дочери

фото © Новости Крыма

В Крыму закончили расследование уголовного дела в отношении жителя Бахчисарая, который обвиняется в убийстве своей полуторагодовалой дочери.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Трагедия произошла 2 января этого года. 24-летний отец, который, как установило следствие, регулярно злоупотреблял алкоголем и избивал жену и детей, в тот вечер также наказывал маленькую дочку. Сначала он поставил девочку в угол, чтобы не плакала, но потом задушил.

Сообщение о том, что «в одном из домов Бахчисарая обнаружено тело девочки» поступило в полицию 3 января.

«Отец девочки, пытаясь ввести правоохранительные органы в заблуждение, изначально выдвигал ряд версий смерти ребенка и обстоятельств, ему предшествующих», - отметили в пресс-службе ведомства.

Прибывшая на место следственная группа поначалу не обнаружила признаков насильственной смерти на теле ребенка. Позже это показала медицинская экспертиза, подтвердив, что девочку задушили. А следователям в ходе работы удалось добиться от отца явки с повинной.

«При допросе он полностью подтвердил обстоятельства совершенного им преступления. По ходатайству следователя судом он был заключен под стражу, где содержится по настоящее время», - сообщили в ведомстве.

После завершения расследования материалы дела были направлены в прокуратуру. Как сообщила старший помощник прокурора республики Дарья Бирюк, обвинительное заключение в ведомстве утвердили и направили в Верховный суд Республики Крым.

«За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет либо пожизненное лишение свободы», - отметили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму бывший военный запинал сторожа церкви и получил срок. В Крыму бывшего военнослужащего приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за то, что он сильно избил церковного сторожа.

В Ялте мужчина сдавал квартиру наркоманам за дозу. В Ялте сотрудники МВД прикрыли наркопритон, с владельцем которого «гости» рассчитывались запрещенными веществами.

Группа евпаторийцев получила сроки за разбой, мошенничество и грабеж. В июне прошлого года пятеро жителей Евпатории избили и ограбили своего знакомого-жителя Челябинской области, забрав у него ювелирные изделия и мобильный телефон.

В Севастополе мужчина крал новую машину, когда в старой кончался бензин. Полиция города-героя задержала 20-летнего серийного угонщика, которому было проще украсть новую машину, чем заправить старую.