Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Спасатели предупредили о вероятном сходе селей и подъеме воды в реках Крыма ● Севастопольцев призывают не выезжать из дома ● Погода в Крыму улучшится только 7 июля ● Коммунальщики устранят обвал в реку в районе улиц Кривошты и Вергасова в Ялте ● В МЧС подтвердили гибель женщины в Бахчисарайском районе
Возможны наводнения: в Крыму объявили штормовое предупреждение
В связи с неблагоприятными погодными условиями на полуострове МЧС объявило штормовое предупреждение.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля в западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50мм). На реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах угроза формирования и схода селевых потоков», - говорится в сообщении.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.
Ведомство напоминает, что сегодня стоит воздержаться от выхода в горно-лесную местность, не выходить в море или внутренние водоемы, не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях.
Особо осторожными нужно быть людям, проживающим рядом с водными объектами. Им необходимо по возможности покинуть территории, подверженные подтоплениям. Также не стоит находиться подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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