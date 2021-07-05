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Потоп в Крыму

Возможны наводнения: в Крыму объявили штормовое предупреждение

11:12 понедельник, 5 июля 2021

В связи с неблагоприятными погодными условиями на полуострове МЧС объявило штормовое предупреждение.

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 июля в западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50мм). На реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах угроза формирования и схода селевых потоков», - говорится в сообщении.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

Ведомство напоминает, что сегодня стоит воздержаться от выхода в горно-лесную местность, не выходить в море или внутренние водоемы, не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях.

Особо осторожными нужно быть людям, проживающим рядом с водными объектами. Им необходимо по возможности покинуть территории, подверженные подтоплениям. Также не стоит находиться подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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