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Водный кризис

Водозабор на реке Бельбек отключен из-за подтопления в Севастополе подстанции

16:53 понедельник, 5 июля 2021
Севастополь
Водозабор на реке Бельбек отключен из-за подтопления в Севастополе подстанции

фото © gidcrima.ru

Водозабор на реке Бельбек отключен от электроснабжения из-за подтопления одной из электроподстанций в районе Севастополя.

Об этом сообщил вице-губернатор Николай Жигулин на аппаратном совещании в правительстве города, передает «Новый Севастополь».

«У нас подтоплена одна подстанция. Мы ее обесточили. Ну и тем самым отключили еще электроэнергию на новом водозаборном сооружении – ковш на реке Бельбек», – сообщил Жигулин.

Также локальные подтопления зафиксированы в Любимовке, районах Казачьей бухты и проспекта Октябрьской Революции. В течение суток будут вестись работы по просушке подстанции. «У нас остается отключенным частично село Камышлы – порядка десяти домов там отключено. В связи с тем, что река Бельбек вчера от двух до трех метров повысила свой обычный уровень», – добавил вице-губернатор.

Кроме того, Жигулин сообщил, что приток воды в Чернореченское водохранилище за минувшие сутки составил 2,5 млн кубометров. «За прошедшие сутки пополнилось на 2,5 млн кубометров Чернореченское водохранилище. Я думаю, что приток еще этими сутками будет сохраняться – массив напитан, отдает, еще двое-трое суток будет приток», – сообщил Жигулин.

Чернореченское водохранилище заполнено на 50,4 млн кубометров. В июне уровень запасов водохранилища был 43 млн кубометров.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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