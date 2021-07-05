Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Найдено тело женщины, пропавшей после потопа в Бахчисарайском районе ● В Бахчисарайском районе полностью восстановлено энергоснабжение ● Возможны наводнения: в Крыму объявили штормовое предупреждение ● Спасатели предупредили о вероятном сходе селей и подъеме воды в реках Крыма ● Севастопольцев призывают не выезжать из дома
Власти сообщили когда откроют пляжи в Большой Ялте
фото © pixabay.com
Более 60 пляжей в ялтинском регионе по-прежнему остаются закрытыми для купания из-за наводнения, власти города рассчитывают, что они возобновят работу до конца этой недели.
Об этом рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко в эфире радио «Спутник в Крыму».
«Более 60 пляжей по-прежнему закрыты для купания. Это пляжи от Гурзуфа до Алупки, они находятся рядом с руслами рек, которые выходили из берегов. Придется еще немного потерпеть. Идет масштабная работа по расчистке русел рек, также ждем обследования водолазами морского дна. Надеюсь, на этой неделе ситуация полностью разрешится, и мы сможем открыть все пляжи для отдыхающих, если не будет очередного стихийного бедствия», – сказала Павленко.
При этом на всех пляжах от Фороса до Алупки, кроме Кореиза, купание уже разрешено, уточнила она.
Павленко добавила, что ночью и днем 4 июля в некоторых уголках Ялты снова шли дожди, но серьезного урона населению и инфраструктуре они не нанесли.
«Подтопило подвалы некоторых домов, но сразу была организована работа по откачке воды. Все восстановительные работы после стихии 18 июня продолжаются днем и ночью», – отметила глава администрации.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти сообщили о значительном уменьшении числа туристов в Ялте. Количество туристов в центре Ялты значительно уменьшилось после стихийного бедствия.
Отели Крыма не спешат снижать цены после открытия Турции. Отмену броней в отелях Крыма вызвало не открытие иностранных курортов, а изменение правил заселения по сертификату о вакцинации или предъявления отрицательного ПЦР-теста.
С начала года Крым посетило почти 3,3 млн туристов. За первые 6 месяцев 2021 года Республика Крым приняла 3 миллиона 289 тысяч туристов.
Власти Ялты назвали разрешенные для купания пляжи. Роспотребнадзор разрешил купание более чем на 20 пляжах в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.
Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса
В реанимации перинатального центра столицы Крыма умерла девочка, родившаяся на 24-й неделе. На следующий день ее мать, 26-летняя Елизавета Бугай, скончалась в ковидном госпитале крымской столицы.
«Это не геройство, это тупость»: блогеры о купающихся в Ялте отдыхающих
18 июня 2021 в Ялте произошло наводнение. Менее чем за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Вода несла с гор грязь и камни. Затопило и засыпало десятки домов, пострадали 54 человека.
Водозабор на реке Бельбек отключен из-за подтопления в Севастополе подстанции
Водозабор на реке Бельбек отключен от электроснабжения из-за подтопления одной из электроподстанций в районе Севастополя.
Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды
На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.
2 июля
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 4 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.