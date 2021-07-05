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Потоп в Крыму

Власти сообщили когда откроют пляжи в Большой Ялте

14:48 понедельник, 5 июля 2021
Ялта
Власти сообщили когда откроют пляжи в Большой Ялте

фото © pixabay.com

Более 60 пляжей в ялтинском регионе по-прежнему остаются закрытыми для купания из-за наводнения, власти города рассчитывают, что они возобновят работу до конца этой недели.

Об этом рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко в эфире радио «Спутник в Крыму».

«Более 60 пляжей по-прежнему закрыты для купания. Это пляжи от Гурзуфа до Алупки, они находятся рядом с руслами рек, которые выходили из берегов. Придется еще немного потерпеть. Идет масштабная работа по расчистке русел рек, также ждем обследования водолазами морского дна. Надеюсь, на этой неделе ситуация полностью разрешится, и мы сможем открыть все пляжи для отдыхающих, если не будет очередного стихийного бедствия», – сказала Павленко. 

При этом на всех пляжах от Фороса до Алупки, кроме Кореиза, купание уже разрешено, уточнила она.

Павленко добавила, что ночью и днем 4 июля в некоторых уголках Ялты снова шли дожди, но серьезного урона населению и инфраструктуре они не нанесли.

«Подтопило подвалы некоторых домов, но сразу была организована работа по откачке воды. Все восстановительные работы после стихии 18 июня продолжаются днем и ночью», – отметила глава администрации.

Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Власти сообщили о значительном уменьшении числа туристов в Ялте. Количество туристов в центре Ялты значительно уменьшилось после стихийного бедствия.

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С начала года Крым посетило почти 3,3 млн туристов. За первые 6 месяцев 2021 года Республика Крым приняла 3 миллиона 289 тысяч туристов.

Власти Ялты назвали разрешенные для купания пляжи. Роспотребнадзор разрешил купание более чем на 20 пляжах в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.

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