Происшествия
В Ялте женщина устроила потасовку в приемном покое хирургического отделения
Сотрудники Росгвардии в Ялте задержали женщину, подозреваемую в нанесении телесных повреждений медсестре.
Вневедомственная охрана в одной из больниц Ялты задержала 36-летнюю неработающую местную жительницу. Женщина, находясь в приемном покое хирургического отделения, ругалась с персоналом и несколько раз ударила медсестру.
Правонарушительницу передали сотрудникам МВД, сообщает пресс-служба Росгвардии.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе задержали дебошира в троллейбусе. Поздно вечером 4 июля экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, устроившего дебош в троллейбусе маршрута №9.
В Крыму пройдет учение «Заслон-2021» Росгвардии. Учение войск национальной гвардии РФ проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад — 2021», которое пройдет в сентябре.
В Крыму водитель и пассажир маршрутки помогли поймать грабителя. В Саках сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, правоохранителям помогли в этом водитель городского автобуса и один из пассажиров.
Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство сына. 32-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего семилетнего сына, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
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В реанимации перинатального центра столицы Крыма умерла девочка, родившаяся на 24-й неделе. На следующий день ее мать, 26-летняя Елизавета Бугай, скончалась в ковидном госпитале крымской столицы.
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