В Ялте женщина устроила потасовку в приемном покое хирургического отделения

Сотрудники Росгвардии в Ялте задержали женщину, подозреваемую в нанесении телесных повреждений медсестре.

Вневедомственная охрана в одной из больниц Ялты задержала 36-летнюю неработающую местную жительницу. Женщина, находясь в приемном покое хирургического отделения, ругалась с персоналом и несколько раз ударила медсестру.

Правонарушительницу передали сотрудникам МВД, сообщает пресс-служба Росгвардии.

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