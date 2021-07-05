В центре Севастополя машина врезалась в столб: пострадал ребенок

В Севастополе на спуске к площади Ушакова в результате ДТП перевернулся автомобиль, пострадал водитель и находившийся в салоне ребенок.

«На улице Бастионная в районе дома №4 произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали водитель 1981 года рождения и девятилетний ребенок-пассажир, находившийся в детском кресле», – сообщили в ведомстве.

Авария произошла в понедельник в 10 часов 40 минут. По предварительным данным, водителю Hyundai стало плохо, он потерял способность управлять транспортным средством и врезался в столб. От удара автомобиль перевернулся на крышу.

Видео инцидента опубликовали очевидцы аварии в группе «Автопартнер Крым Севастополь ДТП» во ВКонтакте. На кадрах видно, что к месту аварии прибыла бригада скорой помощи и МЧС.

Оба пострадавших доставлены в больницу. По факту дорожного инцидента проводится проверка.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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