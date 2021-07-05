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Власть

В СевГУ первокурсникам пообещали поднять стипендии

10:58 понедельник, 5 июля 2021
Севастополь

Стипендии первокурсников Севастопольского государственного университета с наступлением нового учебного года будут зависеть от баллов, набранных на ЕГЭ, и составят от двух до двадцати тысяч рублей, сообщили в пресс-службе университета.

«Базовая ежемесячная стипендия для всех поступивших составит в 2000 рублей. <…> самую большую стипендию, платиновую (20 000 рублей ежемесячно), и гарантированное место в общежитии получат студенты, набравшие 280+ баллов по результатам ЕГЭ», – отмечается в сообщении.

Кроме этого, предусмотрены также бронзовая, серебряная и золотая стипендии, для получения которых необходимо набрать 250 – 259, 260—269 и 270—279 баллов соответственно.

В пресс-службе вуза пояснили, что при поступлении на такие направления, как «Архитектура» и «Педагогическое образование (физическая культура)», критерии приема будут другими. Это связано с тем, что абитуриенты в данном случае сдают только два экзамена в рамках ЕГЭ, а третьей испытание проходят непосредственно в университете.

«Они сдают две дисциплины, и потом их ждет индивидуальный экзамен — уже у нас: архитекторы рисуют, а физкультурники сдают нормативы. Но, поскольку вуз ориентируется именно на ЕГЭ, то было принято решение утвердить для студентов этих направлений отдельную шкалу баллов. Поэтому тут будет разница», – сказали в учреждении.

Таким образом, и студенты-архитекторы, и спортсмены получат бронзовую стипендию, если наберут от 166 до 172 баллов. Для серебряной понадобится 173—179 баллов, а для золотой 180—186. И, наконец, чтобы заслужить платиновую, нужно будет набрать 187 баллов и выше.

Обязательные условия для получения повышенных стипендией – обучение на бюджетной основе и поступление по результатам ЕГЭ. В пресс-службе университета подчеркнули, что такие стипендии будут выплачиваться студентам только в первом семестре первого курса. После этого размер ежемесячных выплат будет зависеть от успеваемости и личных достижений каждого студента.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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