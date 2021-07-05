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Происшествия

В Севастополе задержали дебошира в троллейбусе

16:37 понедельник, 5 июля 2021
Севастополь

Поздно вечером 4 июля экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, устроившего дебош в троллейбусе маршрута №9.

Получив сигнал «тревожной кнопки», правоохранители определили местонахождение транспортного средства и прибыли на остановку «Большая Морская». Водитель и кондуктор рассказали, что мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения находится в салоне троллейбуса в одних шортах и агрессивно реагирует на замечания.

Возмутителем спокойствия оказался гражданин, 1981 года рождения, который ранее не раз оказывался в поле зрения стражей порядка. Дебошира передали для дальнейшего разбирательства в ОМВД по Ленинскому району.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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