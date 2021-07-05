В Севастополе задержали дебошира в троллейбусе

Поздно вечером 4 июля экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, устроившего дебош в троллейбусе маршрута №9.

Получив сигнал «тревожной кнопки», правоохранители определили местонахождение транспортного средства и прибыли на остановку «Большая Морская». Водитель и кондуктор рассказали, что мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения находится в салоне троллейбуса в одних шортах и агрессивно реагирует на замечания.

Возмутителем спокойствия оказался гражданин, 1981 года рождения, который ранее не раз оказывался в поле зрения стражей порядка. Дебошира передали для дальнейшего разбирательства в ОМВД по Ленинскому району.

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В Крыму водитель и пассажир маршрутки помогли поймать грабителя. В Саках сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, правоохранителям помогли в этом водитель городского автобуса и один из пассажиров.

Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство сына. 32-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего семилетнего сына, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Крымчанин фиктивно зарегистрировал у себя почти две сотни иностранцев. Житель Симферопольского района стал фигурантом уголовного дела по факту фиктивной регистрации 193 иностранцев.

В Крыму начнут штрафовать организаторов нелегальных джип-туров. Организаторов джип-туров в Крыму проверят на наличие лицензий и безопасность предоставляемых услуг.