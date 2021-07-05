Происшествия
В Севастополе задержали дебошира в троллейбусе
Поздно вечером 4 июля экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал мужчину, устроившего дебош в троллейбусе маршрута №9.
Получив сигнал «тревожной кнопки», правоохранители определили местонахождение транспортного средства и прибыли на остановку «Большая Морская». Водитель и кондуктор рассказали, что мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения находится в салоне троллейбуса в одних шортах и агрессивно реагирует на замечания.
Возмутителем спокойствия оказался гражданин, 1981 года рождения, который ранее не раз оказывался в поле зрения стражей порядка. Дебошира передали для дальнейшего разбирательства в ОМВД по Ленинскому району.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму водитель и пассажир маршрутки помогли поймать грабителя. В Саках сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, правоохранителям помогли в этом водитель городского автобуса и один из пассажиров.
Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство сына. 32-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего семилетнего сына, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
Крымчанин фиктивно зарегистрировал у себя почти две сотни иностранцев. Житель Симферопольского района стал фигурантом уголовного дела по факту фиктивной регистрации 193 иностранцев.
В Крыму начнут штрафовать организаторов нелегальных джип-туров. Организаторов джип-туров в Крыму проверят на наличие лицензий и безопасность предоставляемых услуг.
Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса
В реанимации перинатального центра столицы Крыма умерла девочка, родившаяся на 24-й неделе. На следующий день ее мать, 26-летняя Елизавета Бугай, скончалась в ковидном госпитале крымской столицы.
«Это не геройство, это тупость»: блогеры о купающихся в Ялте отдыхающих
18 июня 2021 в Ялте произошло наводнение. Менее чем за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Вода несла с гор грязь и камни. Затопило и засыпало десятки домов, пострадали 54 человека.
Водозабор на реке Бельбек отключен из-за подтопления в Севастополе подстанции
Водозабор на реке Бельбек отключен от электроснабжения из-за подтопления одной из электроподстанций в районе Севастополя.
Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды
На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.
2 июля
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 4 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.