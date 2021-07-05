В Севастополе в ходе рейдов выявлено множество несанкционированных свалок

В Ленинском районе Севастополя прокуратура в ходе рейда выявила множество несанкционированных свалок отходов, а также засоренность ряда улиц города.

«Установлены многочисленные факты складирования отходов производства и потребления за границами контейнерных площадок, в частности на пересечении улицы Руднева с улицами Белинского, Харьковская, Мелитопольская и на улице Щербака в районе Центрального рынка. По результатам проведенных прокуратурой рейдов региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Благоустройство города «Севастополь» несанкционированные свалки ликвидированы», – сказано в сообщении.

Кроме того, прокуратура инициировала проверку исполнения обязанностей ООО «БГС» по соблюдению санитарных норм в городе, после которой возможно привлечение предприятия к ответственности.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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