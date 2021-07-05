Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +23
море +23

Происшествия

В Крыму водитель и пассажир маршрутки помогли поймать грабителя

08:02 понедельник, 5 июля 2021
Симферополь

В Саках сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, правоохранителям помогли в этом водитель городского автобуса и один из пассажиров.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.

«В полицию позвонил водитель городского автобуса, который заметил, что один из пассажиров попытался выйти на остановке с чужой сумкой, похищенной им из салона. На замечание незнакомец не реагировал. Тогда водитель вместе с одним из пассажиров попытались остановить злоумышленника, завязалась потасовка», – говорится в сообщении.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого на автобусной остановке. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.

Возбуждено уголовно дело по статье «грабеж». Задержанному грозит до четырех лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин фиктивно зарегистрировал у себя почти две сотни иностранцев. Житель Симферопольского района стал фигурантом уголовного дела по факту фиктивной регистрации 193 иностранцев.

В Крыму начнут штрафовать организаторов нелегальных джип-туров. Организаторов джип-туров в Крыму проверят на наличие лицензий и безопасность предоставляемых услуг.

Суд обязал законсервировать ставший причиной травмирования ребенка алуштинский недострой. Прокуратура Крыма проверила недостроенное многоэтажное здание в Алуште, в котором во время игры 13-летняя девочка упала с 10 этажа.

ФСБ-шники поймали пенсионерку из Украины за попытку тайно проникнуть в Крым. Крымские пограничники задержали украинку, которая «пыталась незаконно попасть в Крым», в обход пункта пропуска «Джанкой».

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

За 4 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.

Странности
Названы места в Крыму, где чаще всего видели инопланетян

Названы места в Крыму, где чаще всего видели инопланетян

С Чатыр-Дагом в Крыму связано много загадочных историй на тему неопознанных летающих объектов.

Потоп в Крыму
Севастопольцев призывают не выезжать из дома

Севастопольцев призывают не выезжать из дома

Жителей и гостей Севастополя призывают не выезжать из домов «без необходимости» в связи с тем, что в городе возможны пробки, а на трассах – не исключены селевые потоки.

Коронавирус в Крыму
С начала июля четыре севастопольца в день умирают от коронавируса

С начала июля четыре севастопольца в день умирают от коронавируса

На утро 4 июля в Севастополе зарегистрированы 118 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли четыре человека в возрасте от 64 до 92 лет.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации