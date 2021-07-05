Происшествия
В Крыму водитель и пассажир маршрутки помогли поймать грабителя
В Саках сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, правоохранителям помогли в этом водитель городского автобуса и один из пассажиров.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
«В полицию позвонил водитель городского автобуса, который заметил, что один из пассажиров попытался выйти на остановке с чужой сумкой, похищенной им из салона. На замечание незнакомец не реагировал. Тогда водитель вместе с одним из пассажиров попытались остановить злоумышленника, завязалась потасовка», – говорится в сообщении.
Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого на автобусной остановке. Похищенное имущество возвращено законному владельцу.
Возбуждено уголовно дело по статье «грабеж». Задержанному грозит до четырех лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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