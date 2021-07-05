Происшествия
В Крыму участились случаи воровства в гостиницах
В последнее время в Крыму участились случаи воровства туристами «сувениров» из гостиниц.
В одном из отелей полуострова посетовали, что даже перестали считать украденные полотенца. Некоторые могут забрать пульт от телевизоров или даже сантехнические приборы.
«Однажды турист хотел прихватить с собой кран в душевой. Мы смогли урегулировать этот вопрос, не придавая огласке», - сообщили в гостинице.
По этой причине некоторые владельцы отелей могут попросить постояльцев внести депозит, который возвращается после сдачи ключей от номера. В некоторых гостиницах в скором времени могу ввести «краш-меню», указав цены всех предметов в номере. При отказе возмещать ущерб, сумма вычитается из депозита, но такая практика чаще всего снижает лояльность гостей.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте мужчина сдавал квартиру наркоманам за дозу. В Ялте сотрудники МВД прикрыли наркопритон, с владельцем которого «гости» рассчитывались запрещенными веществами.
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В Севастополе мужчина крал новую машину, когда в старой кончался бензин. Полиция города-героя задержала 20-летнего серийного угонщика, которому было проще украсть новую машину, чем заправить старую.
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2 июля
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