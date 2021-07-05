В Крыму участились случаи воровства в гостиницах

В последнее время в Крыму участились случаи воровства туристами «сувениров» из гостиниц.

В одном из отелей полуострова посетовали, что даже перестали считать украденные полотенца. Некоторые могут забрать пульт от телевизоров или даже сантехнические приборы.

«Однажды турист хотел прихватить с собой кран в душевой. Мы смогли урегулировать этот вопрос, не придавая огласке», - сообщили в гостинице.

По этой причине некоторые владельцы отелей могут попросить постояльцев внести депозит, который возвращается после сдачи ключей от номера. В некоторых гостиницах в скором времени могу ввести «краш-меню», указав цены всех предметов в номере. При отказе возмещать ущерб, сумма вычитается из депозита, но такая практика чаще всего снижает лояльность гостей.

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