Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +23
море +23

Власть

В Крыму пройдет учение «Заслон-2021» Росгвардии

13:28 понедельник, 5 июля 2021

Учение войск национальной гвардии РФ проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад — 2021», которое пройдет в сентябре.

К участию в учении привлекаются воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подразделения территориальных управлений Росгвардии.

Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом. Учение проводится с целью проверки готовности войск к выполнению возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства.

В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности страны.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство сына. 32-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего семилетнего сына, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Крымчанин фиктивно зарегистрировал у себя почти две сотни иностранцев. Житель Симферопольского района стал фигурантом уголовного дела по факту фиктивной регистрации 193 иностранцев.

В Крыму начнут штрафовать организаторов нелегальных джип-туров. Организаторов джип-туров в Крыму проверят на наличие лицензий и безопасность предоставляемых услуг.

Суд обязал законсервировать ставший причиной травмирования ребенка алуштинский недострой. Прокуратура Крыма проверила недостроенное многоэтажное здание в Алуште, в котором во время игры 13-летняя девочка упала с 10 этажа.

Коронавирус в Крыму
Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса

Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса

В реанимации перинатального центра столицы Крыма умерла девочка, родившаяся на 24-й неделе. На следующий день ее мать, 26-летняя Елизавета Бугай, скончалась в ковидном госпитале крымской столицы.

Потоп в Крыму
«Это не геройство, это тупость»: блогеры о купающихся в Ялте отдыхающих

«Это не геройство, это тупость»: блогеры о купающихся в Ялте отдыхающих

18 июня 2021 в Ялте произошло наводнение. Менее чем за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Вода несла с гор грязь и камни. Затопило и засыпало десятки домов, пострадали 54 человека.

Водный кризис
Водозабор на реке Бельбек отключен из-за подтопления в Севастополе подстанции

Водозабор на реке Бельбек отключен из-за подтопления в Севастополе подстанции

Водозабор на реке Бельбек отключен от электроснабжения из-за подтопления одной из электроподстанций в районе Севастополя.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

За 4 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации