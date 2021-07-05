В Крыму пройдет учение «Заслон-2021» Росгвардии

Учение войск национальной гвардии РФ проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад — 2021», которое пройдет в сентябре.

К участию в учении привлекаются воинские части и соединения из разных округов войск национальной гвардии Российской Федерации, а также подразделения территориальных управлений Росгвардии.

Переброска сил и средств в районы практических занятий будет проводиться войсковой авиацией, а также автомобильным и железнодорожным транспортом. Учение проводится с целью проверки готовности войск к выполнению возложенных задач и повышения профессионального уровня подготовки личного состава и слаженности подразделений ведомства.

В ходе учения планируется отработка комплекса учебных задач, направленных на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности страны.

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