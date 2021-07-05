Потоп в Крыму
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В Крыму остановили уборочную кампанию
фото © Новости Крыма
Уборочная кампания зерновых приостановлена в Крыму из-за выпавших осадков.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
«В связи с повсеместным выпадением осадков в виде дождя, уборочная кампания зерновых культур приостановлена на всей территории Республики Крым. В Бахчисарайском районе в результате ливней подтоплено порядка 40 гектаров сельхозугодий… Подтопления зафиксированы в сельских поселениях Соколиное, Голубинка, Куйбышево. Информация по пострадавшим сельхозучасткам уточняется», – сообщил Рюмшин.
От 25 до 80 мм осадков, по данным вице-премьера, выпало в Красногвардейском, Раздольненском и Первомайском районах. В Бахчисарайском районе вода с подтопленных территорий уже ушла. Сейчас ведется подсчет нанесенного стихией ущерба.
«При выявлении территорий, на которых произошла гибель посевов, поля будут признаны зоной чрезвычайной ситуации, минсельхоз Крыма в этом случае направит соответствующие документы о понесенных тратах в федеральное ведомство. После их подтверждения определяется сумма ущерба и его возмещения», – заключил Рюмшин.
Накануне в Бахчисарайском районе выпало 113 мм осадков – две месячные нормы. В результате сошли два селя и вышли из берегов две реки. В регионе действует режим ЧС.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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