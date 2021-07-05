В Крыму нашествие комаров: ученый объяснил причину

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Лучшая защита от укусов комаров – это репелленты и антимоскитные сетки. А попытка регулировать численность насекомых при помощи химикатов только негативно скажется на биоте полуострова.

Такое мнение выразил доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии КФУ им. Вернадского Сергей Иванов.

Жалобы на несчетное число этих насекомых ранее появились в социальных сетях. Жители северных и центральных районов Крыма заявляют, что средства от насекомых не помогают, и требуют от властей провести химическую обработку мест их размножения.

«Город Джанкой просто страдает от нашествия комаров. Выйти с детьми вечером погулять невозможно вообще, ни одно средство не помогает. В прошлом году их травили, и все было хорошо. Что происходит в этом году - никому не понятно.

Надеемся, после этой публикации нам все-таки помогут», - пишут жители Джанкоя в соцсетях. Аналогичная ситуация в Нижнегорском районе полуострова.

Однако, по мнению профессора Иванова, такое грубое вмешательство в экосистему будет иметь негативные последствия для биоты полуострова. Личинки комаров служат кормовой базой для многих видов рыб и птиц, не будет их – не будет ни рыб, ни птиц, предостерегает он.

«Колебания численности этого вида насекомых является нормальным явлением. Оно связано с внутренними генетическими процессами внутри популяции и внешними благоприятными условиями. В этом году их численность обусловлена теплой зимой и достаточно дождливой весной», - пояснил специалист.

По его мнению, к комарам нужно относиться как к естественному элементу живой природы, части биоразнообразия, которое необходимо беречь вне зависимости от наших симпатий.

«Людям необходимо не забывать пользоваться репеллентами согласно аннотации – обрабатывать одежду и открытые участки кожи. Эти средства отпугивают насекомых, но не убивают их. А обезопасить жилище от появления нежелательных гостей помогут обыкновенные антимоскитные сетки», - продолжил ученый.

По словам собеседника, не стоит опасаться и возможности передачи насекомым какого-либо опасного вируса.

«Вероятность заразиться опасным вирусом через укус комара также крайне мала – это сотые доли процента. К примеру, малярийный комар может быть переносчиком такого заболевания, но для этого ему необходимо сначала «отыскать» больного малярией, укусить его, и только потом передать этот вирус», – резюмировал Иванов и добавил, что в скором времени температура воздуха повысится, и численность насекомых снизится.

Ранее Сергей Иванов сообщил, что в Крыму и Краснодарском крае появились два потенциально опасных новых вида комаров: желтолихорадочные Aedes aegypti и корейские Aedes koreicus.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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