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В Крыму начали массовое уничтожение комаров
фото © Новости Крыма
Обработка территорий от комаров началась в нескольких районах Крыма.
Об этом сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин.
«По поручению главы Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова беру под личный контроль непростую ситуацию, сложившуюся в некоторых районах республики с увеличением популяции комаров, – написал Рюмшин в Facebook. – Сейчас ведутся активные работы по обработке территорий сразу в нескольких регионах республики в рамках сотрудничества правительства с бизнесом».
По данным вице-премьера, работы ведутся в Симферопольском, Ленинском и Нижнегорском районах. Кроме того, обработано 30 гостиничных комплексов в Феодосии и Евпатории. «На водоемах, где происходит выплод комаров, активно используются биологические средства борьбы с насекомыми, такие как бактицид, лариоль. Это наиболее перспективные и эффективные средства истребления личинок комаров непосредственно в местах их выплода. Экологически чистый препарат предназначен для истребления личинок более 80 видов комаров, является качественным сертифицированным, аккредитованным органами Роспотребнадзора препаратом», – уточнил Рюмшин.
Вице-премьер также опубликовал видео обработки населенных пунктов Крыма от комаров. Дезинфицирующий раствор распыляют в воздухе при помощи садовых опрыскивателей и других устройств с аналогичным действием.
После прошедших в июне дождей участились жалобы на увеличение количества комаров в разных районах Крыма.
Ранее сообщалось, что июньские дожди наполнили крымские водохранилища естественного стока на 51 млн кубометров. Запасы воды за месяц увеличились на 62%.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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