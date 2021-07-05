Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Туристы массово отменяют брони из-за усиления антиковидных мер в Севастополе ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● С начала июля четыре севастопольца в день умирают от коронавируса ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе развернули дополнительные койки для больных COVID-19
В Феодосии - резкое увеличение количества заболевших ковидом
По данным территориального отдела Роспотребнадзора, в Феодосийском округе за неделю с 23-го по 30 июня было выявлено 104 новых случая заболевания COVID-19. Это на 44 случая больше, чем за предыдущую неделю.
«Частично такой стремительный рост показателя связан с увеличением количества проведенных тестов — было взято 835 мазков, что на 290 больше показателя предыдущей недели. По информации заместителя главного врача ГБУЗ РК «Феодосийский медицинский центр» Эдуарда Пянковского, в инфекционном отделении горбольницы на лечении находятся 120 пациентов с новой коронавируснойй инфекцией. Коечный ресурс стационара, практически, исчерпан», – сообщили в пресс-службе администрации Феодосии.
Контролирующие органы за неделю с 18-го по 27 июня проверили 736 объектов общественного питания, торговли, сферы услуг, транспорта на предмет соблюдения антиковидных мер безопасности. По итогам проверок два материала о нарушениях направлены в территориальный отдел Роспотребнадзора.
В тексте использованы материалы: Кафа
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