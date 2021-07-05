В Бахчисарайском районе полностью восстановлено энергоснабжение

В населенных пунктах Бахчисарайского района, пострадавших от паводков, полностью восстановлено энергоснабжение.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер Евгений Кабанов.

«Вчера, по состоянию на 20.00, без света оставались порядка 400 абонентов. К полуночи были подключены все абоненты. Все в штатном режиме», - констатировал он.

Вице-премьер добавил, что с сегодняшнего дня приступают к работе две комиссии, которым предстоит оценить масштабы разрушений в частных домовладениях Бахчисарайского района, чтобы рассчитать размер компенсаций: «По итогам работы комиссии, к концу завтрашнего дня, будет понятен масштаб разрушений и размер компенсаций, которые предстоит выплатить людям».

Как сообщалось, в результате сильных ливней в нескольких населенных пунктах Бахчисарайского и Красногвардейского районов оказались подтопленными придомовые территории, два подвальных помещения многоквартирных домов, а также психоневрологический интернат в селе Соколиное. Одну женщину унесло селевым потоком, она числится пропавшей без вести.

Наиболее пострадали села Куйбышево, Голубинка и Нижняя Голубинка в Бахчисарайском районе. Всего оказались подтопленными более 120 домов. Для эвакуированного населения подготовлено 12 пунктов временного размещения. На данный момент эвакуированы 164 человека, из них 31 ребенок. Всего для ликвидации последствий подтоплений привлечена группировка сил и средств от РСЧС в составе 234 человека и 62 единицы техники.

Из-за сильных ливней в ряде регионов Крыма произошло 15 авариных отключений линий электропередачи, без электричества оставались девять с половиной тысяч абонентов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Ни один из дворов Симферополя не успели отремонтировать вовремя. Ни один из 17 дворов Симферополя, благоустройство которых проводится в текущем году в рамках соглашения с правительством Москвы, не успели отремонтировать в установленный срок. Завершить основной объем работ теперь планируют до конца июля.

В Севастополе в ходе рейдов выявлено множество несанкционированных свалок. В Ленинском районе Севастополя прокуратура в ходе рейда выявила множество несанкционированных свалок отходов, а также засоренность ряда улиц города.

Севастопольцев призывают не выезжать из дома. Жителей и гостей Севастополя призывают не выезжать из домов «без необходимости» в связи с тем, что в городе возможны пробки, а на трассах – не исключены селевые потоки.

Севастопольцам в понедельник отключат свет. Запланированы ремонтные работы, опубликован список адресов, где не будет электричества.