Происшествия
У вылетевшего из Симферополя в Москву самолета отказала автоматика
В «Шереметьево» приземлился пассажирский самолет Симферополь – Москва, у которого произошла поломка.
Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
«Перед посадкой в Москве командир лайнера Embraer 190, выполнявшего чартерный рейс из Симферополя, связался с диспетчерами и доложил об отказе автопилота. Экипажу пришлось вручную завершать полет и совершать посадку», – рассказал источник.
Самолет смог благополучно приземлиться, пострадавших нет.
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