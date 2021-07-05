У вылетевшего из Симферополя в Москву самолета отказала автоматика

В «Шереметьево» приземлился пассажирский самолет Симферополь – Москва, у которого произошла поломка.

Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

«Перед посадкой в Москве командир лайнера Embraer 190, выполнявшего чартерный рейс из Симферополя, связался с диспетчерами и доложил об отказе автопилота. Экипажу пришлось вручную завершать полет и совершать посадку», – рассказал источник.

Самолет смог благополучно приземлиться, пострадавших нет.

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