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Происшествия

У вылетевшего из Симферополя в Москву самолета отказала автоматика

16:08 понедельник, 5 июля 2021

В «Шереметьево» приземлился пассажирский самолет Симферополь – Москва, у которого произошла поломка.

Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

«Перед посадкой в Москве командир лайнера Embraer 190, выполнявшего чартерный рейс из Симферополя, связался с диспетчерами и доложил об отказе автопилота. Экипажу пришлось вручную завершать полет и совершать посадку», – рассказал источник.

Самолет смог благополучно приземлиться, пострадавших нет.

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