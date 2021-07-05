Туристы массово отменяют брони из-за усиления антиковидных мер в Севастополе

фото © Севастопольский меридиан

Туристы массово отказываются от своих броней в гостиницах Севастополя. Отельеры считают, причиной стало ужесточение антиковидных мер. Между тем эпидемическая ситуация ухудшается.

Отменяют даже зимние брони. Требования при заселении: сертификат о вакцинации, справка о наличии антител или ПЦР-тест, оказались для туристов слишком жесткими.

«Из них 50% - это гости, которые остаются на проживание в Крыму. Алушта, Евпатория, Судак, Феодосия, другие регионы, где данные ограничения так жестко не введены», – рассказывает член совета севастопольского «Союза гостеприимства» Юлия Бедаш, передают «Вести Севастополь».

Из-за близости регионов, считают отельеры, об адекватной конкуренции речи быть не может. Причем выполнять требования оказалось непросто. Ведь даже аккумулировать информацию бизнесу негде, единой системы контроля, как в Москве, в Севастополе нет.

Сложности возникают на всех этапах проверки. Для начала информацию нужно получить. При этом не все гости согласны отвечать на вопросы, касающиеся медицинской тайны. Но даже когда информация получена, не ясно, что с ней делать. Собирать ее и хранить, чтобы потом смочь доказать, что ты все-таки спрашивал, не получится – это уже попадает под закон о персональных данных.

И вроде есть закономерный выход: нет документа – нет отпуска. Но у туриста всегда найдется запасной вариант. В Севастополе из примерно 600 объектов, не считая арендных квартир и домов, размещения официальную классификацию прошли 40. Остальные гостям всегда рады даже без тестов и анализов.

«Что? Отправить людей в частный сектор? Отправить людей туда, где нет соблюдения требований. Нас как официальных отельеров это просто возмущает», – делится отельер Сергей Арбузов.

Однако приходится подчиниться требованиям, в ином случае можно потерять всю прибыль, получив вместо отеля ковидный обсерватор. К середине месяца отменяют и заселение с результатом ПЦР-теста. Севастопольские отельеры уже обратились в правительство города с просьбой эту меру смягчить. Обычно нет проблем только с одним типом туристов.

«А мы привились заранее. Мы знали, что поедем в Крым, сделали прививки», – говорит турист Валентина Лазо.

В Севастополе вторую дозу вакцины получили примерно 200 туристов. Их принимают на тех же условиях, что и местных жителей, и также выписывают сертификат.

«При себе иметь паспорт, полис и СНИЛС для того, чтобы человека нашли в общем регистре вакцинированных по Российской Федерации. Есть учетная запись его, что он тогда-то в таком-то медицинском учреждении получил такую-то вакцину. И для того, чтобы в личном деле продолжить ее, точно также вносятся данные о второй вакцинации», – поясняет главный санитарный врач Севастополя Сергей Грыга.

Гостям города легче всего привиться «Спутником V». Дозы «Эпивак-короны» и «Кови-вака» четко выверены для своих, в Севастополе количество этих вакцин пока ограничено. Для сотрудников театра Черноморского флота прививочный пункт организовали прямо в здании Матросского клуба. Артисты и технические работники решили привиться всем составом к началу девяностого театрального сезона. Тем более труппу уже ждут на крупном фестивале в Москве.

«Нас тогда могут заселить в гостиницы, мы спокойно покупаем билеты на самолет. И опять же, ни один театр сегодня без тестов или прививок не принимает у себя на сцене гостей», – отмечает главный администратор театра Черноморского флота имени Б.А. Лавренева Юлия Пимкина.

Интерес к вакцинации подобен спирали. На это обратил внимание президент страны во время прямой линии. Параллели с ситуацией в Севастополе явные: ровно месяц назад в этот день статистка показала 22 новых случая. Сегодня – почти на 100 больше.

Одновременно с усилением антиковидных мер усилились и проверки. Инспекторы посещают транспорт, точки общепита и торговли. Но несмотря на это в Роспотребнадзоре утверждают – ситуация становится схожа с началом прошлого года. Для города декабрь и январь оказались самыми тяжелыми за всю пандемию.

«Начиная с июня месяца в городе Севастополе наметилась тенденция роста заболеваемости. Ориентировочно середина июня – был отмечен резкий подъем. Увеличились коэффициенты распространения инфекции, количество летальных исходов», – рассказывает главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю Зарема Смаилова.

Пакет антиковидных ограничений будет действовать до конца июля. Ужесточат ли их, зависит от развития ситуации. А пока в ожидании развития событий в городе вновь вернули ряду медучреждений статус «ковидных».

Ранее Новости Крыма сообщали:

Отели Крыма не спешат снижать цены после открытия Турции. Отмену броней в отелях Крыма вызвало не открытие иностранных курортов, а изменение правил заселения по сертификату о вакцинации или предъявления отрицательного ПЦР-теста.

С начала года Крым посетило почти 3,3 млн туристов. За первые 6 месяцев 2021 года Республика Крым приняла 3 миллиона 289 тысяч туристов.

Власти Ялты назвали разрешенные для купания пляжи. Роспотребнадзор разрешил купание более чем на 20 пляжах в Ялте, сообщила глава администрации города Янина Павленко в Facebook.

Спрос на отдых в Крыму упал на порядок после наводнения. Июньские ливни и вызванные ими наводнения в населенных пунктах Крыма стали причиной снижения спроса на отдых в регионе в 11 раз.