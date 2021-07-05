Потоп в Крыму
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Спасатели предупредили о вероятном сходе селей и подъеме воды в реках Крыма
Спасатели напомнили об ожидающихся в Крыму сильных ливнях, которые могут создать опасность схода селей и подъема уровня воды в реках.
Об этом говорится в штормовом предупреждении, распространенном главным управлением МЧС по Крыму.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 и 5 июля в западных, южных, восточных и центральных районах Крыма ожидаются сильные ливни (30-50 мм). На реках ожидаются подъемы уровней воды на 0,5-1,5 м. В селевых бассейнах угроза формирования селевых потоков. Возможен сход селевых потоков», – говорится в сообщении.
Высока вероятность подтопления территорий, аварий на объектах энергетики и ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с обрушением слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач.
Накануне из-за выпадения двух месячных норм осадков (113 мм) в Бахчисарайском районе сошли два селя и вышли из берегов две реки. В результате один человек погиб и один пострадал. Власти региона ввели режим ЧС.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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