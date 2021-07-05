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Спорт

Севастопольская спортсменка отправится на Олимпиаду в Токио

10:34 понедельник, 5 июля 2021
Севастополь

В этом году на Олимпийские игры отправится Анастасия Долгова.

«Она и чемпион мира, и призерка мира и Европы, победительница кубка мира. Основное ожидание было в этом году на чемпионате России», – пояснил президент федерации по гребле на байдарках Севастополя Вадим Никитенко.

Настя обеспечила себе место в сборной. И это несмотря на сложные условия для тренировок. Спортивная база для гребли в Инкермане до сих пор не построена.

«В 14 лет, когда я сюда пришла, родители были против из-за того, что это тяжелый вид спорта. Я надеюсь, что в будущем у нас конечно здесь построят базу. Потому что сейчас все находится в плачевном состоянии», – рассказала Анастасия Долгова.

Спортсменка уверена, что со строительством гребной базы желающих заниматься будет больше. А пока Настя будет тренироваться и готовиться к Олимпийским играм на сборах во Владивостоке.

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