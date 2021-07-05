С начала июля четыре севастопольца в день умирают от коронавируса

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На утро 4 июля в Севастополе зарегистрированы 118 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли четыре человека в возрасте от 64 до 92 лет.

41 человек выписан после выздоровления.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 17 090 человек. Выздоровели 14 925 человек, 752 умерли.

Под наблюдением находится 414 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический».

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

В тексте использованы материалы: Форпост

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