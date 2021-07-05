Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: С начала июля четыре севастопольца в день умирают от коронавируса ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● В Севастополе развернули дополнительные койки для больных COVID-19 ● Севастополь продолжает бить антирекорды по количеству случаев коронавируса ● Непривитым абитуриентам могут отказать в поступлении в ВУЗ
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
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За 4 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 293 выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4663 человека.
Количество выздоровевших за сутки составляет 17 человек, выздоровевших за весь период – 44 100 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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Севастополь продолжает бить антирекорды по количеству случаев коронавируса. Специалисты в Севастополе зарегистрировали 120 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, антирекорд на этой неделе обновился в шестой раз.
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