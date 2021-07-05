Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

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За 4 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества заболевших 293 выявлены при обращении за медицинской помощью, 40 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 4663 человека.

Количество выздоровевших за сутки составляет 17 человек, выздоровевших за весь период – 44 100 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Сводка о новых заражениях в Крыму. За 3 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.

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