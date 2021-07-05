Прогноз погоды в Крыму на понедельник 5 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 5 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза.), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (местами сильные ливни.), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - дождь (местами сильные ливни), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (местами крупный град, шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, гроза (местами грозы), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 18 до 22, ночью около 18 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 97 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер западный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 96 до 100 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 23, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 18 км/час, возможны порывы до 42 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 77 до 87 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-западный 15 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 83 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 82 процентов, атмосферное давление 751 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью около 20 градусов. Ветер северо-западный 16 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 87 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью около 20 градусов. Ветер С 11 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 89 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 86 процентов, атмосферное давление 752 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 18, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 20, ночью около 17 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 99 до 100 процентов, атмосферное давление 753 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 24, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 27, на Кипре - 27, в Одессе - 21, в Сочи - 25, в Турции - 27, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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