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Коронавирус в Крыму

Очередной антирекорд по новым случаям COVID-19 зафиксирован в Севастополе

14:02 понедельник, 5 июля 2021
Севастополь

Очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса зафиксирован в Севастополе.

Как сообщила пресс-служба правительства города, за сутки вирус подтвержден у 121 человека.

«По состоянию на 5 июля в Севастополе зарегистрирован 121 новый случай заболевания COVID-19. 48 человек выписаны после выздоровления. Умерли четыре человека в возрасте от 48 до 91 года», – цитирует пресс-службу «Новый Севастополь». 

С начала пандемии коронавирус подтвержден у 17 211 человек в Севастополе, из которых 14 973 уже выздоровели, 756 скончались. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 3 июля – 120 случаев за сутки.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 49 979 человек, из них у 337 за минувшие сутки. Выздоровевших за весь период 44 100 человек, скончались 1 544 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму. За 4 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.

С начала июля четыре севастопольца в день умирают от коронавируса. На утро 4 июля в Севастополе зарегистрированы 118 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли четыре человека в возрасте от 64 до 92 лет.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 3 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 331 случай коронавирусной инфекции.

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