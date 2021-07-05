Ни один из дворов Симферополя не успели отремонтировать вовремя

Ни один из 17 дворов Симферополя, благоустройство которых проводится в текущем году в рамках соглашения с правительством Москвы, не успели отремонтировать в установленный срок. Завершить основной объем работ теперь планируют до конца июля.

Об этом сообщили в администрации крымской столицы.

В этом году в Симферополе в соответствии с соглашением должны выполнить благоустройство 17 дворовых и 5 общественных территорий. Что касается дворов, на проведение работ было выделено около 300 млн рублей. Подрядчики, в зависимости от конкретного проекта, обязались выполнить ремонт проездов, тротуаров и пешеходных дорожек, провести уличное освещение, установить скамейки и урны, системы видеонаблюдения, озеленить территории, оборудовать парковки, разместить пандусы.

Работы проводятся по следующим адресам: ул. Балаклавская, 119; ул. Залеская, 2 - ул. Севастопольская, 114, 116; ул. Залеская, 70а, 72, 74; ул. Яблочкова, 2 - Кржижановского, 1а, 1б; ул. Севастопольская, 66/1, 66/2, 66/3, 66в; ул. Мате Залки, 3, 5; ул. Киевская, 167, 165, 169 - ул. Никанорова, 3; ул. Гагарина, 14, 16, 14б, 14в, 16а; ул. Куйбышева, 13; ул. Лермонтова, 20; ул. Бела Куна, 21, 31, 33, 35; ул. Фрунзе, 16а - ул. Киевская, 36/6, 38, 40/23; ул. Маршала Жукова, 3; ул. Киевская, 124, 126, 128, 128а, 130, 130а; ул. Луговая, 75, 75а, 77; ул. 1-й Конной Армии, 17, 17а; ул. Иртышская, 2а.

Ремонт начался в середине апреля, завершить его необходимо было до 1 июля. Ранее такое поручение дал председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк.

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