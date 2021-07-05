Найдено тело женщины, пропавшей после потопа в Бахчисарайском районе

Тело женщины, погибшей во время потопа в поселке Куйбышево Бахчисарайского района Крыма, обнаружено.

Об этом сообщила глава районного совета Ольга Урайкина.

«Нашли (тело)», – сообщила Урайкина.

Накануне сообщалось, что сильным потоком воды смыло двух женщин – одна пострадала и была доставлена в больницу, вторая погибла, но ее тело найдено не было.

Накануне в Бахчисарайском районе выпало 113 мм осадков – две месячные нормы. В результате сошли два селя и вышли из берегов две реки. В регионе действует режим ЧС.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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