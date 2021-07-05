Потоп в Крыму
Развитие сюжета: В Бахчисарайском районе полностью восстановлено энергоснабжение ● Возможны наводнения: в Крыму объявили штормовое предупреждение ● Спасатели предупредили о вероятном сходе селей и подъеме воды в реках Крыма ● Севастопольцев призывают не выезжать из дома ● Погода в Крыму улучшится только 7 июля
Найдено тело женщины, пропавшей после потопа в Бахчисарайском районе
Тело женщины, погибшей во время потопа в поселке Куйбышево Бахчисарайского района Крыма, обнаружено.
Об этом сообщила глава районного совета Ольга Урайкина.
«Нашли (тело)», – сообщила Урайкина.
Накануне сообщалось, что сильным потоком воды смыло двух женщин – одна пострадала и была доставлена в больницу, вторая погибла, но ее тело найдено не было.
Накануне в Бахчисарайском районе выпало 113 мм осадков – две месячные нормы. В результате сошли два селя и вышли из берегов две реки. В регионе действует режим ЧС.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В МЧС подтвердили гибель женщины в Бахчисарайском районе. Одна женщина погибла и еще одна пострадала в результате наводнения в селе Куйбышево Бахчисарайского района Крыма.
Женщину смыло потоком в Бахчисарайском районе. В пострадавшем от паводков селе Куйбышево Бахчисарайского района женщину смыло потоком воды, сообщила глава администрации района Людмила Пучкова.
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