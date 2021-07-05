Власть
На Ялтинской объездной в Симферополе хотят установить новые камеры
Комплексы фото- и видеофиксации, установленные на трассе «Таврида», позволяют в режиме онлайн отслеживать движение транспорта. И в случае нарушения ПДД, особенно скоростного режима, в автоматическом режиме выносить соответствующие постановления.
Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.
«Рассматриваем вопрос установки на Ялтинской объездной дороге Симферополя камер фото- и видеофиксации для регистрации запрещенных обгонов и выездов на встречную полосу», — добавил он.
Анатолий Борисенко также сообщил, что ГИБДД серьезно занимается проблемой якобы бесхозных автомобилей.
«Есть много снятых с учета транспортных средств или тех, владельцы которых умерли. Но на этих машинах продолжают ездить другие люди, нарушают ПДД и думают, что им это сойдет с рук, потому что уведомления о штрафах приходят на несуществующих людей. Увы, этот номер не пройдет. Мы заносим такие авто в базу системы «Поток» и отслеживаем их. Точно так же, как и водителей, которые имеют большое количество нарушений ПДД, но пытаются уйти от ответственности», — уточнил Анатолий Борисенко.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму пройдет учение «Заслон-2021» Росгвардии. Учение войск национальной гвардии РФ проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад — 2021», которое пройдет в сентябре.
В Крыму водитель и пассажир маршрутки помогли поймать грабителя. В Саках сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, правоохранителям помогли в этом водитель городского автобуса и один из пассажиров.
Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство сына. 32-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего семилетнего сына, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.
Крымчанин фиктивно зарегистрировал у себя почти две сотни иностранцев. Житель Симферопольского района стал фигурантом уголовного дела по факту фиктивной регистрации 193 иностранцев.
Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса
В реанимации перинатального центра столицы Крыма умерла девочка, родившаяся на 24-й неделе. На следующий день ее мать, 26-летняя Елизавета Бугай, скончалась в ковидном госпитале крымской столицы.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму остановили уборочную кампанию
Уборочная кампания зерновых приостановлена в Крыму из-за выпавших осадков.
Возможны наводнения: в Крыму объявили штормовое предупреждение
В связи с неблагоприятными погодными условиями на полуострове МЧС объявило штормовое предупреждение.
10 часов назад
Личинки ждали два года в земле и сейчас заполонили Крым
13 часов назад
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
12 часов назад
В Крыму начали массовое уничтожение комаров
Обработка территорий от комаров началась в нескольких районах Крыма.