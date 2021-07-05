На Ялтинской объездной в Симферополе хотят установить новые камеры

Комплексы фото- и видеофиксации, установленные на трассе «Таврида», позволяют в режиме онлайн отслеживать движение транспорта. И в случае нарушения ПДД, особенно скоростного режима, в автоматическом режиме выносить соответствующие постановления.

Об этом в интервью «Крымской газете» сообщил начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

«Рассматриваем вопрос установки на Ялтинской объездной дороге Симферополя камер фото- и видеофиксации для регистрации запрещенных обгонов и выездов на встречную полосу», — добавил он.

Анатолий Борисенко также сообщил, что ГИБДД серьезно занимается проблемой якобы бесхозных автомобилей.

«Есть много снятых с учета транспортных средств или тех, владельцы которых умерли. Но на этих машинах продолжают ездить другие люди, нарушают ПДД и думают, что им это сойдет с рук, потому что уведомления о штрафах приходят на несуществующих людей. Увы, этот номер не пройдет. Мы заносим такие авто в базу системы «Поток» и отслеживаем их. Точно так же, как и водителей, которые имеют большое количество нарушений ПДД, но пытаются уйти от ответственности», — уточнил Анатолий Борисенко.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пройдет учение «Заслон-2021» Росгвардии. Учение войск национальной гвардии РФ проводится в целях всесторонней подготовки к совместному стратегическому учению «Запад — 2021», которое пройдет в сентябре.

В Крыму водитель и пассажир маршрутки помогли поймать грабителя. В Саках сотрудники полиции задержали подозреваемого в грабеже, правоохранителям помогли в этом водитель городского автобуса и один из пассажиров.

Крымчанина отправят на принудительное лечение за убийство сына. 32-летний житель Симферополя предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего семилетнего сына, сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Крымчанин фиктивно зарегистрировал у себя почти две сотни иностранцев. Житель Симферопольского района стал фигурантом уголовного дела по факту фиктивной регистрации 193 иностранцев.