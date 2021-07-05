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Коронавирус в Крыму

Муфтий Крыма призвал единоверцев вакцинироваться

15:19 понедельник, 5 июля 2021

Прививаться вакциной «Спутник-V» призвал единоверцев муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

Сообщается, что муфтий заявил о росте заражений коронавирусом среди крымских татар. При этом он не назвал точных цифр, однако заявил, что процент заболевших растет.

Главной причиной распространения коронавируса является организация массовых традиционных мероприятий — свадьбы, дуа (молитва в исламе), дженазе (похоронный обряд в исламе).

«Мы молим Всевышнего, чтоб уберег нас от невзгод, — заявил в обращении Аблаев. — Призываю всех мусульман записываться и приходить на пункты вакцинации».

Ранее Новости Крыма сообщали:

В храмах Севастополя начали принимать пожертвования через терминал. Распространенная в самых отдаленных деревушках практика только добралась до города-героя, говорят служители церкви.

В Крыму началась запись желающих отправиться в хадж. Мусульмане Крыма, желающие совершить хадж в этом году, могут записаться через интернет.

В Крыму религиозные общины вышли на борьбу с мародерами. Религиозные общины в Крыму активно подключаются к борьбе с «черными копателями», которые мародерствуют в местах массовых захоронений жертв фашизма.

В Алуште планируют построить гостиницу для паломников. В администрации Алушты сообщают о планах по проведению геодезических работ на территории Национального парка «Крымский» для восстановления храма Косьмы и Дамиана, который был утрачен в годы Второй мировой войны, а также построить в обители паломническую гостиницу, трапезную, чайный домик и новую купель.

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