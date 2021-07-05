Муфтий Крыма призвал единоверцев вакцинироваться

Прививаться вакциной «Спутник-V» призвал единоверцев муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

Сообщается, что муфтий заявил о росте заражений коронавирусом среди крымских татар. При этом он не назвал точных цифр, однако заявил, что процент заболевших растет.

Главной причиной распространения коронавируса является организация массовых традиционных мероприятий — свадьбы, дуа (молитва в исламе), дженазе (похоронный обряд в исламе).

«Мы молим Всевышнего, чтоб уберег нас от невзгод, — заявил в обращении Аблаев. — Призываю всех мусульман записываться и приходить на пункты вакцинации».

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