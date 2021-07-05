Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Очередной антирекорд по новым случаям COVID-19 зафиксирован в Севастополе ● В Феодосии - резкое увеличение количества заболевших ковидом ● Туристы массово отменяют брони из-за усиления антиковидных мер в Севастополе ● Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму ● С начала июля четыре севастопольца в день умирают от коронавируса
Муфтий Крыма призвал единоверцев вакцинироваться
Прививаться вакциной «Спутник-V» призвал единоверцев муфтий Крыма Эмирали Аблаев.
Сообщается, что муфтий заявил о росте заражений коронавирусом среди крымских татар. При этом он не назвал точных цифр, однако заявил, что процент заболевших растет.
Главной причиной распространения коронавируса является организация массовых традиционных мероприятий — свадьбы, дуа (молитва в исламе), дженазе (похоронный обряд в исламе).
«Мы молим Всевышнего, чтоб уберег нас от невзгод, — заявил в обращении Аблаев. — Призываю всех мусульман записываться и приходить на пункты вакцинации».
Ранее Новости Крыма сообщали:
В храмах Севастополя начали принимать пожертвования через терминал. Распространенная в самых отдаленных деревушках практика только добралась до города-героя, говорят служители церкви.
В Крыму началась запись желающих отправиться в хадж. Мусульмане Крыма, желающие совершить хадж в этом году, могут записаться через интернет.
В Крыму религиозные общины вышли на борьбу с мародерами. Религиозные общины в Крыму активно подключаются к борьбе с «черными копателями», которые мародерствуют в местах массовых захоронений жертв фашизма.
В Алуште планируют построить гостиницу для паломников. В администрации Алушты сообщают о планах по проведению геодезических работ на территории Национального парка «Крымский» для восстановления храма Косьмы и Дамиана, который был утрачен в годы Второй мировой войны, а также построить в обители паломническую гостиницу, трапезную, чайный домик и новую купель.
Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса
В реанимации перинатального центра столицы Крыма умерла девочка, родившаяся на 24-й неделе. На следующий день ее мать, 26-летняя Елизавета Бугай, скончалась в ковидном госпитале крымской столицы.
«Это не геройство, это тупость»: блогеры о купающихся в Ялте отдыхающих
18 июня 2021 в Ялте произошло наводнение. Менее чем за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Вода несла с гор грязь и камни. Затопило и засыпало десятки домов, пострадали 54 человека.
Водозабор на реке Бельбек отключен из-за подтопления в Севастополе подстанции
Водозабор на реке Бельбек отключен от электроснабжения из-за подтопления одной из электроподстанций в районе Севастополя.
Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды
На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.
2 июля
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 4 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.