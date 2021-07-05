Ливневые залпы «расстреляют» Симферополь, Севастополь и Ялту

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Циклон, который принес в Крым сильные ливни, будет определять погоду на полуострове еще двое суток. В частности, в Симферополе прогнозируется выпадение более 100 мм осадков.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

«Прогнозы пока неутешительные, по крайней мере, на ближайшие двое суток. Синоптическая ситуация продолжит определяться довольно активным циклоном, центр которого будет кружиться волчком над Крымским полуостровом и поливать довольно экстремальными дождями», – сказал специалист.

По словам Тишковца, осадки будут носить залповый характер, самые сильные дожди пройдут в Симферополе, Севастополе и Ялте.

«В Симферополе за два выпадет до 104 мм осадков, в Севастополе – до 88 мм. То есть практически по месячной норме в день. Это еще одна столитровая бочка на квадратный метр. Метеорологическая ситуация будет сложной», – уточнил синоптик.

Он добавил, что начиная с 7 июля скандинавский антициклон, который сегодня вышел на центральную Россию, начнет вытеснять циклон над Крымом за пределы черноморского бассейна. После этого установится малооблачная сухая погода.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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