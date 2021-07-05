Общество
Личинки ждали два года в земле и сейчас заполонили Крым
фото © Андрей Бабкин
Крым наводнили светло-зеленые крылатые насекомые, сидящие верхом на высохших коричневых жуках. Туристы гадают, что это за диковинные существа.
Как пояснил доктор биологических наук, профессор кафедры экологии и зоологии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Сергей Иванов, это цикада обыкновенная, или цикада ясеневая, которая только-только покинула свой кокон. Именно его туристы и принимают за «высохшего жука».
«Личинки наших крымских цикад развиваются порядка двух-трех лет, в зависимости от условий. Они живут в земле. Питаются органическими остатками растений. А существуют виды, которые под землей проводят 17 лет!» — отметил ученый.
Созрев, личинка выбирается на поверхность земли, где замирает на коре дерева, стебле растения или камне. Так начинается ее превращение во взрослую особь. Эта стадия «куколки» длится около суток, потом цикада выпадает из этой личиночной кожицы, расправляет крылья.
Крылья наполняются гемолимфой, а через час-два ее покров отвердевает, и она способна к полету.
«Цикада относится к отряду тли, так можно и написать. Какая самая крупная тля в Крыму? Ответ будет — цикада», — заметил Сергей Иванов.
По его наблюдениям, раньше этих насекомых можно было встретить только на Южном берегу Крыма. А сейчас в связи с общим потеплением климата цикады встречаются и в долине реки Салгир — на «северном макросклоне предгорья».
Несмотря на повышение температуры воздуха, жизнь цикады остается недолгой и длится не больше полутора месяцев, добавил ученый.
В тексте использованы материалы: Форпост
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