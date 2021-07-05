Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса

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В реанимации перинатального центра столицы Крыма умерла девочка, родившаяся на 24-й неделе. На следующий день ее мать, 26-летняя Елизавета Бугай, скончалась в ковидном госпитале крымской столицы.

Как рассказал муж и отец покойных, журналист Дмитрий Бугай, его жена не была вакцинирована от новой коронавирусной инфекции и во время беременности, несмотря на соблюдение мер профилактики, заразилась.

Со слов Дмитрия, первые симптомы заболевания появились 9 июня. Семья обратилась в скорую помощь. Медики регулярно приезжали к ним на дом и осматривали больную, однако тест на коронавирус пройти не предлагали. Только 15 июня все члены семьи сдали анализы на COVID, а через два дня пришел результат — беременная Лиза больна.

«При этом за день до госпитализации в реанимацию Восходненской больницы супругу, уже тогда задыхавшуюся и с трудом передвигавшуюся, на «скорой» возили в Красногвардейскую ЦРБ на прием к заведующей отделением терапии», — продолжает историю собеседник.

Однако врач, послушав легкие девушки, поставила диагноз «ларинготрахеит», охарактеризовав смертельную одышку термином «бронхоспазм». При этом ей отказали в госпитализации и посоветовали купить аппарат для ингаляций и спрей для лечения горла.

Также терапевт не согласилась направить Елизавету на рентген, поскольку это вредно при беременности. Хотя, обращает внимание вдовец, в тот момент она активно лечилась антибиотиками, которые также противопоказаны при вынашивании плода — уколы ей назначали и ставили медики скорой помощи.

Когда 16 июня девушку привезли в Восходненскую больницу в Красногвардейском районе Крыма, рентген показал 80% поражения легких. В них уже сформировалось так называемое матовое стекло — участки уплотнения ткани, которые хуже пропускают рентгеновские лучи.

«Поскольку речь в данной ситуации шла на часы, считаю, что госпитализация на день раньше, не говоря уже о потраченном ранее времени, могла бы способствовать тому, что жизни супруги и моего ребенка удалось бы спасти», — пишет Дмитрий в заявлении Минздраву Крыма.

Со слов матери покойной, заместитель главврача больницы не хотел давать разрешение на перевод пациентки в Симферополь, поскольку результат теста на COVID в тот момент еще не пришел. Санавиация из столицы прибыла лишь шесть-семь часов спустя.

Беременную эвакуировали в 7-ю горбольницу Симферополя, откуда затем перевели в ковидный госпиталь на базе республиканской больницы имени Семашко на улице Киевской.

Здесь Елизавета провела последние десять дней своей жизни.

В госпитале девушке было решено интубировать трахею для подключения к аппарату ИВЛ, поскольку уровень кислорода в ее крови падал, несмотря на дыхательную маску, через которую она дышала.

Вечером 25 июня Елизавете стало плохо с сердцем. Врачи приняли решение проводить экстренное кесарево сечение в перинатальном центре Симферополя.

Девочка появилась на свет весом всего 480 граммов. Несмотря на усилия медиков, она не смогла самостоятельно дышать и умерла 27 июня.

«При передаче тел для погребения в госпитале и центре никто не предоставил документы о протекании болезни, методах лечения и принятых мерах», — отмечает Дмитрий.

Молодой человек обратился на «горячую» линию республиканского Министерства здравоохранения с требованием провести расследование оказания медпомощи в Красногвардейской ЦРБ. Также он готовит обращения в региональные прокуратуру и Следственный комитет.

«Очень хочу вернуть время, сразу сдать тест на ковид и потребовать, чтобы супруге сделали рентген. Но, к сожалению, ее уже не вернуть, как и мою доченьку, вернувшуюся обратно на небо. Мне никогда их не увидеть, это тяжело и очень больно», — пишет Дмитрий на своей странице в соцсети Facebook.

Вчера погибших похоронили.

В пресс-службе крымского Минздрава не смогли предоставить оперативный комментарий. Лишь добавили, что заявление Дмитрия принято в работу.

В свою очередь директор юридического предприятия «Центр медицинского права в РК» Михаил Белкин порекомендовал обратиться в Следственный комитет с заявлением.

«В рамках проверки заявления страховая компания проведет экспертизу качества оказания медицинской помощи. Если факты, изложенные в заявлении, подтвердятся, будет возбуждено уголовное дело, в рамках которого будут проведены следственные действия, в том числе судебная медицинская экспертиза», — отметил эксперт.

В тексте использованы материалы: Форпост

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