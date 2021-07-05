Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +23
море +23

Происшествия

Из пещерного города Эски-Кермен эвакуировали 18 туристов

14:39 понедельник, 5 июля 2021

Вчера около полудня в МЧС Крыма поступило сообщение о том, что большое количество отдыхающих на автомобилях застряли в районе пещерного города Эски-Кермен.

Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

С помощью спец техники повышенной проходимости и других спецсредств из грязи было извлечено семь автомобилей. Эвакуировано 15 взрослых и трое детей (10-ти, 12-ти, 14-ти лет). Работы продолжались почти 4 часа.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Фиоленте спасали очередного прыгуна с севастопольских скал. Два севастопольских спасателя и одно плавсредство были задействованы при оказании помощи гражданину, решившему попрыгать со скалы в воду в бухте Александры.

Разбежавшись, прыгнул со скалы: в Крыму спасли очередного туриста. На мысе Тарханкут в западном Крыму мужчина прыгнул в воду со скалы высотой около 10 метров и получил травмы.

В засыпанную камнями Краснокаменку на ЮБК отправили еще 200 военных. В Ялте продолжаются аварийно-спасательные работы после наводнения, 200 военных дополнительно были направлены расчищать район Краснокаменки.

В Крыму эвакуировали заблудившуюся в горах семью с детьми. В Крыму в Бахчисарайском районе при спуске с пещерного города Тепе-Кермен заблудилась семья с детьми, сообщает пресс-служба МЧС в Крыму.

Коронавирус в Крыму
Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса

Крымские медики не спасли беременную женщину и ее недоношенного ребенка от коронавируса

В реанимации перинатального центра столицы Крыма умерла девочка, родившаяся на 24-й неделе. На следующий день ее мать, 26-летняя Елизавета Бугай, скончалась в ковидном госпитале крымской столицы.

Потоп в Крыму
«Это не геройство, это тупость»: блогеры о купающихся в Ялте отдыхающих

«Это не геройство, это тупость»: блогеры о купающихся в Ялте отдыхающих

18 июня 2021 в Ялте произошло наводнение. Менее чем за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Вода несла с гор грязь и камни. Затопило и засыпало десятки домов, пострадали 54 человека.

Водный кризис
Водозабор на реке Бельбек отключен из-за подтопления в Севастополе подстанции

Водозабор на реке Бельбек отключен из-за подтопления в Севастополе подстанции

Водозабор на реке Бельбек отключен от электроснабжения из-за подтопления одной из электроподстанций в районе Севастополя.

Коронавирус в Крыму
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму

За 4 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации