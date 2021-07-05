Происшествия
Из пещерного города Эски-Кермен эвакуировали 18 туристов
Вчера около полудня в МЧС Крыма поступило сообщение о том, что большое количество отдыхающих на автомобилях застряли в районе пещерного города Эски-Кермен.
Об этом сообщает министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым.
С помощью спец техники повышенной проходимости и других спецсредств из грязи было извлечено семь автомобилей. Эвакуировано 15 взрослых и трое детей (10-ти, 12-ти, 14-ти лет). Работы продолжались почти 4 часа.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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