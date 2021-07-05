«Это не геройство, это тупость»: блогеры о купающихся в Ялте отдыхающих

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18 июня 2021 в Ялте произошло наводнение. Менее чем за сутки выпала трехмесячная норма осадков. Вода несла с гор грязь и камни. Затопило и засыпало десятки домов, пострадали 54 человека.

Непогода повредила машины, улицы и набережную. Море от грязи и ила стало трехцветным.

Набережную Ялты расчистили после наводнения и открыли для туристов. Местная активистка и блогера Елена Гукова наведалась в соседний поселок Массандра. Несмотря на то, что район почти не пострадал от потопа, туристов здесь стало меньше.

«Народу мало, сами видите», - комментирует она видео.

Блогер показывает, что кафе и палатки с сувенирами и пляжными аксессуарами работают. Отдыхающие купаются в море, несмотря на грязную воду и запрет местных властей. И предлагает жителям вакцинацию против гепатита А и дизентерии.

«Вода цвета мочи. Видите?» - говорит Гукова.

«Проводятся исследования качества воды. Как только купание будет разрешено, мы сообщим об этом. Мы настоятельно рекомендуем не подвергать опасности себя и своих родных», - раздается из громкоговорителя на Массандровском пляже.

- Как вам отдых? Купаться же нельзя, - обращается к туристам Гукова.

- А мы купаемся. Если нельзя, то почему ворота не закрывают?! - отвечает ей отдыхающая.

- Они предупреждают через громкоговорители.

- Ну и что?! Может, они деньги так зарабатывают.

Другой блоггер снял на видео человека, который купается в море вблизи центра Ялты. Именно это побережье больше всего пострадал от наводнения. Море после потопа стало трехцветным из-за грязи с со склонов и ила.

«МЧСники на лодках постоянно выгоняют людей из воды. Не дай бог, здесь найдут палочку Коха (возбудителя туберкулеза - ред.). Посмотрите на человека, который купается вблизи набережной. Это не бравада, это не геройство - это человеческая тупость», - говорит в своем видеоблоге крымчанин Игорь Корсаков.

23 июня 2021 спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что туристы уезжают из Ялты. Инспектируя здешние пляжи, об этом также говорила руководительница городской администрации Янина Павленко.

«Я смотрю, что отдыхающих на пляже не так много - люди уезжают отсюда», - констатировала она.

Павленко активно присутствует в соцсетях. Почти ежедневно выкладывает фото и видео последствий наводнения, общается на камеру с туристами.

- Вы знали, что у нас была стихия, и все равно приехали? - спрашивает она у людей на пляже.

- Да, мы так долго ждали этот отпуск! - отвечает ей туристка.

- Боже, извините, что так получилось. Желаю вам незабываемого отпуска. Она будет незабываемым, потому что лежать на пляже можно, а купаться нельзя, - говорит глава города отдыхающим.

Из-за наводнения в Ялте туристы отказываются от бронирований квартир и апартаментов. Об этом авторам YouTube-канала «Крым глазами местных» рассказал риэлтер Иван.

«Многие отменяет бронирование. Из всех квартир, которые я знаю, есть только одна, которую затопило. Но у меня там бронирований нет», - говорит он.

Мы позвонили в гостинице и частные гостевые дома, чтобы узнать, как непогода повлияла на количество бронирований.

«Люди проживают, все хорошо. Мест даже нет», - ответили нам в гостинице «Спарта».

«Принимаем гостей как обычно. Были отказа от бронирований, да. Цены у нас не изменились», - сказали по телефону в гостевом доме «Дворик на Морской».

В известном ялтинском отеле «Интурист» ничего не говорят об отмене бронирований. Гостям не предлагают скидок из-за потопа.

«Отель совсем не пострадал, то есть это (наводнение) никак не повлияло на отдых наших гостей. Единственное, сейчас у нас есть ограничения - закрытый пляж. Мы предлагаем альтернативу - бассейн с морской водой», - рассказали нам в «Интуристе».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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