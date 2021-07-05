Девушка выглянула из окна общежития и словила шальную пулю в Симферополе

17-летняя девушка попала в больницу с пулевой травмой глаза. Как сообщили в МВД по Крыму, выстрел произвел пьяный парень из пневматического ружья.

Инцидент произошел около 3 часов ночи. Девушка, находясь на 5 этаже общежития в пгт Аграрное, услышала хлопки, открыла окно, после чего ей в глаз попал какой-то небольшой предмет.

«Как установили правоохранители, по стечению обстоятельств в это же время несколько подвыпивших парней решили пострелять из пневматического ружья. Один из них прицелился и произвел выстрел, однако попал не в цель, а в не вовремя выглянувшую из окна девушку», — рассказали в пресс-службе.

Для злоумышленника все окончилось возбуждением уголовного дела и перспективой лишения свободы на срок до семи лет, а для потерпевшей девушки — больничной койкой.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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