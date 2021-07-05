Происшествия
Девушка выглянула из окна общежития и словила шальную пулю в Симферополе
17-летняя девушка попала в больницу с пулевой травмой глаза. Как сообщили в МВД по Крыму, выстрел произвел пьяный парень из пневматического ружья.
Инцидент произошел около 3 часов ночи. Девушка, находясь на 5 этаже общежития в пгт Аграрное, услышала хлопки, открыла окно, после чего ей в глаз попал какой-то небольшой предмет.
«Как установили правоохранители, по стечению обстоятельств в это же время несколько подвыпивших парней решили пострелять из пневматического ружья. Один из них прицелился и произвел выстрел, однако попал не в цель, а в не вовремя выглянувшую из окна девушку», — рассказали в пресс-службе.
Для злоумышленника все окончилось возбуждением уголовного дела и перспективой лишения свободы на срок до семи лет, а для потерпевшей девушки — больничной койкой.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Спасатели предупредили о вероятном сходе селей и подъеме воды в реках Крыма. Спасатели напомнили об ожидающихся в Крыму сильных ливнях, которые могут создать опасность схода селей и подъема уровня воды в реках.
В МЧС подтвердили гибель женщины в Бахчисарайском районе. Одна женщина погибла и еще одна пострадала в результате наводнения в селе Куйбышево Бахчисарайского района Крыма.
Женщину смыло потоком в Бахчисарайском районе. В пострадавшем от паводков селе Куйбышево Бахчисарайского района женщину смыло потоком воды, сообщила глава администрации района Людмила Пучкова.
В Севастополе выбросили 40 черепашек. Несколько десятков выброшенных живых черепашек обнаружила жительница Севастополя в коробке у дома № 40 на проспекте Октябрьской Революции. Большую их часть ей удалось спасти, но находка поставила ее в тупик – что делать дальше?
Рост продолжается: сводка о новых заражениях в Крыму
За 4 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 337 случаев коронавирусной инфекции.
Названы места в Крыму, где чаще всего видели инопланетян
С Чатыр-Дагом в Крыму связано много загадочных историй на тему неопознанных летающих объектов.
Севастопольцев призывают не выезжать из дома
Жителей и гостей Севастополя призывают не выезжать из домов «без необходимости» в связи с тем, что в городе возможны пробки, а на трассах – не исключены селевые потоки.
Крым снова уйдет под воду: тревожный прогноз от центра погоды
На Крымский полуостров снова идут сильные дожди. На этот раз аномальные ливни не обойдут стороной Симферополь, где за два дня выпадет до 120 мм осадков.
2 июля
С начала июля четыре севастопольца в день умирают от коронавируса
На утро 4 июля в Севастополе зарегистрированы 118 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли четыре человека в возрасте от 64 до 92 лет.