Аксенов ждет визита Лукашенко в Крым

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Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ждет визита Александра Лукашенко на полуостров.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Мы будем рады принять Александра Григорьевича в Крыму. Белоруссия – самая близкая, братская для нас страна», – написал Аксенов.

Напомним, что в отношении Александра Лукашенко послы ЕС одобрили новые санкции за принудительную посадку самолета компании Ryanair в Минске 23 мая и связанного с этим задержания журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги.

Предыдущие пакеты санкций Евросоюза и шире санкций Запада в отношении Беларуси были направлены против видных чиновников власти Лукашенко и ряда государственных организаций и компаний из-за жестокого подавления властями страны оппозиционных сил после прошлогодних президентских выборов, объявленные результаты которых о победе Лукашенко считают сфальсифицированными и в Беларуси, и на Западе.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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